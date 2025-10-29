豬隻禁宰、禁運延長 新北協調家禽合作社增加雞肉供應

因應市面上豬肉供應量減少，新北已協調家禽合作社，增加雞肉供應量。圖為販賣熟雞肉的攤販。（記者賴筱桐攝）

台中市1家養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布全國豬隻禁運、禁宰、禁止廚餘養豬管制天數延長。新北市農業局長諶錫輝表示，因應市面上豬肉供應量縮減，已協調新北市家禽合作社增加雞肉供應量，滿足替代肉品需求。

諶錫輝今天在市政會議報告指出，10月22日上午10點中央召開非洲豬瘟緊急記者會，新北市府立即在11點30分召開非洲豬瘟應變會議，當天完成66場廚餘場訪視、發放消毒水，並加強107場畜牧場、2場屠宰場稽查，落實生物安全防範，並盤點防疫資源，強化畜牧場通報體系。

請繼續往下閱讀...

諶錫輝說，新北市府也清查轄內黑戶養豬場，加強高風險場巡查，為防堵不明來源肉品流入市面，自22日至今已前往三芝、蘆洲、金山查緝4場次，均無違法私宰情形；因應雞肉替代需求增加，已協調新北家禽合作社增加雞肉供應量。

新北市長侯友宜表示，新北市22日已完成107場畜牧場訪視，衛生局追查相關肉品流向，查獲220公斤肉品未售出，他也前往肉品市場視察消毒狀況，責成經濟發展局了解市場概況，豬肉價格穩定、沒有波動，環保局調整廚餘處理政策，掌握去化的流向，與民間業者配合共同管理，警察局則協助查緝工作，各單位全力總動員，防堵非洲豬瘟擴散。

諶錫輝補充說明，通常生鮮豬肉僅能冷藏5天，目前市面上豬肉量越來越少，民眾減少購買，採用其他替代性肉品，新北市為全國人口最多的縣市，消費市場最大，已協調新北家禽合作社增加供應量，原則上雞隻來源沒問題，因應市場雞肉需求量提升，現況可能面臨「來不及宰殺」的問題，因此協調家禽合作社產線全開，提升宰殺量能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法