    首頁 > 生活

    不受非洲豬瘟影響 鹿港「阿振肉包」照常開賣原因曝光了

    2025/10/29 10:17 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港阿振肉包不受非洲豬瘟影響，照常開賣。（資料照，記者劉曉欣攝）

    台中爆發非洲豬瘟，豬隻禁運禁宰再延10天，不少採用溫體豬肉的美食都受到影響，排隊名店的彰化縣鹿港鎮「阿振肉包」則照常開賣，業者鄭永豐表示，堅持所用食材都要有健康身分證，因此，大約20年來都採用有CAS標章並符合HACCP制度的冷凍豬肉。

    鄭永豐強調，所用豬肉來自冷凍豬肉，但必須有CAS（台灣優良農產品標章），還要符合HACCP制度（危害分析重要管制點制度）。根據供應商回報「貨源無虞」，確認肉包開賣，完全不受影響。

    鄭永豐指出，當年「阿振肉包」能挺過食安風暴，靠的就是「超前部署」，因為他早在約20年前就開始進行食材的自主衛生管理。所有店內的內餡都是自製，完全不買現成，像是紅豆餡、芋頭餡、地瓜餡，也都是買來原料自己做，只有從源頭管理，才能掌控流程。

    因此，鄭永豐採買食材都要求供應商要提出產地履歷與檢驗證明，無論是香菇或是桂圓，指定要買有產地履歷，就算貴上好幾倍，也要買下去。就算是做月餅要用的綠豆，或是平日採買紅豆、芋頭，也要有安全用藥證明，有次買日本進口的麥芽糖，還要花錢送檢驗，確定OK才採用。

    鹿港阿振肉包從傳統漢餅店改為肉包專賣店，也打開鹿港肉包伴手禮的藍海。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港阿振肉包是全國知名的排隊名店。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港阿振肉包所採用的豬肉是擁有有CAS標章並符合HACCP制度的冷凍豬肉。（資料照，記者劉曉欣攝）

