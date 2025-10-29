桃園通過第2批高風險納管場所254家 11月底前公告

桃園市訂有自治條例，將高風險場所納管、定期考核。（圖由環保局提供）

桃園市政府今年2月份公告第1高風險場所，共有996家工廠及倉庫等納管，為有效管理高風險場所，環保局日前邀集專家環保、消防、經發及建管等局處討論，會中也審議通過第2批高風險場所納管名單，新增「資源回收場」、「再利用機構」、「廢棄物處理機構」及「易燃物堆置場」等共254家業者納入管理，預計11月底前公告。

環保局表示，未來納管高風險場所將達1250家，依自治條例規定，納管後之高風險場所管理權人必須向主管機關辦理申報登記，並提報消防設施與防災改善方案，以提升災害應變能力，若違反規定，將依火災預防自治條例第17條處5萬元以上、10萬元以下罰鍰；針對違建或地下工廠，若1年內2度限期改善仍未合格，得列為優先拆除對象，強化執法力道。

副市長蘇俊賓表示，第1批高風險場所納管已收成效，今年工廠及倉庫火災件數也較去年下降，目前將再納管第2批高風險對象，市府也逐案針對全國重大指標性火災事件進行災因分析，並結合消防顧問與專家建議，建構預警與監測機制，從源頭防範災害，提升整體火災預防成效。

第1批納管對象，涵蓋「工廠危險物品」、「公共危險物品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」等類型，根據消防局統計，今年1至9月桃園工廠與倉庫火災共42件（工廠30件、倉庫12件），較去年同期下降17.6%，創近10年同期最低。

