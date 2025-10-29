為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園通過第2批高風險納管場所254家 11月底前公告

    2025/10/29 10:36 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市訂有自治條例，將高風險場所納管、定期考核。（圖由環保局提供）

    桃園市訂有自治條例，將高風險場所納管、定期考核。（圖由環保局提供）

    桃園市政府今年2月份公告第1高風險場所，共有996家工廠及倉庫等納管，為有效管理高風險場所，環保局日前邀集專家環保、消防、經發及建管等局處討論，會中也審議通過第2批高風險場所納管名單，新增「資源回收場」、「再利用機構」、「廢棄物處理機構」及「易燃物堆置場」等共254家業者納入管理，預計11月底前公告。

    環保局表示，未來納管高風險場所將達1250家，依自治條例規定，納管後之高風險場所管理權人必須向主管機關辦理申報登記，並提報消防設施與防災改善方案，以提升災害應變能力，若違反規定，將依火災預防自治條例第17條處5萬元以上、10萬元以下罰鍰；針對違建或地下工廠，若1年內2度限期改善仍未合格，得列為優先拆除對象，強化執法力道。

    副市長蘇俊賓表示，第1批高風險場所納管已收成效，今年工廠及倉庫火災件數也較去年下降，目前將再納管第2批高風險對象，市府也逐案針對全國重大指標性火災事件進行災因分析，並結合消防顧問與專家建議，建構預警與監測機制，從源頭防範災害，提升整體火災預防成效。

    第1批納管對象，涵蓋「工廠危險物品」、「公共危險物品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」等類型，根據消防局統計，今年1至9月桃園工廠與倉庫火災共42件（工廠30件、倉庫12件），較去年同期下降17.6%，創近10年同期最低。

    桃園市訂有自治條例，將高風險場所納管、定期考核。（圖由環保局提供）

    桃園市訂有自治條例，將高風險場所納管、定期考核。（圖由環保局提供）

    桃園市訂有自治條例，將高風險場所納管、定期考核。（圖由環保局提供）

    桃園市訂有自治條例，將高風險場所納管、定期考核。（圖由環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播