未來禁止廚餘養豬？ 陳駿季：目前重點是防疫

農業部長陳駿季表示，針對未來是否要用廚餘養豬的政策將持續檢討，也會與環境部滾動檢討現行蒸煮措施，目前重點是在防疫。（記者王藝菘攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施至11月6日中午12時，未來是否要全面禁止廚餘養豬？對此，農業部長陳駿季表示，就農業部來說，廚餘本身處理的好就是很好的飼料，針對未來是否要用廚餘養豬的政策將持續檢討，也會與環境部滾動檢討現行蒸煮措施，目前重點是在防疫。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

至於未來是否要禁止廚餘養豬？對此，陳駿季會前接受媒體聯訪指出，農業部持續輔導豬農轉型，自2018年來，廚餘養豬場持續減少，已從2千多場降至434場。廚餘處理最重要的是要落實蒸煮和監管，才能確保廚餘飼養上的安全。就農業部來說，廚餘本身處理的好就是很好的飼料，針對未來是否要用廚餘養豬的政策將持續檢討，也會與環境部滾動檢討現行蒸煮措施。

陳駿季續指，目前疫調仍持續進行、釐清中，疫調主要目的是要釐清來源，待完整疫調報告出來後，還須經過專家研判後才能了解，目前最重要還是在防疫。

陳駿季強調，昨日收到中市府的正式疫調結果後，今天會召開專家會議討論、釐清，以利於疫情掌握更精準。另，此次禁運禁宰措施確實對養豬產業鏈產生衝擊，預計這週提出完整輔助、輔導方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法