屏東畜牧場涉超載廚餘硬闖焚化廠 漏夜偵訊後聲押

施、林兩嫌載送滿車的廚餘硬闖屏東崁頂焚化廠，被依妨害公務等罪嫌移送法辦，檢方漏夜訊問後聲押。（屏東縣環保局提供）

非洲豬瘟疫情升溫，廚餘去化也衍生出新的問題，屏東萬丹鄉1間畜牧場因超載且收外縣市廚餘已被禁止入廠，昨天中午卻仍強硬推擠環保局人員入廠，屏東縣環保局是即刻報警，警方移送地檢署，經檢察官漏夜訊問被告 2 人後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，且認為具保、責付或限制住居方式不足替代羈押，已向屏東地方法院聲請羈押。

這起事件發生在昨天中午，該畜牧場的施、林兩名男子，載送滿車的廚餘前往屏東的崁頂焚化廠，雖經明令不得再入，且環保局的女性地磅站代操人員也出面阻擋，但施、林兩人是執意入場，其中一人竟下車把女子推離開車道，是引來女子不斷驚叫但仍不敵，於突破第一關後，施、林兩人再把車開往儲坑傾倒口，該護航男子又下車不斷拉扯環保局人員，眼見就要突破防線，所幸反應迅速的環保局已報警，警方到場後是即刻制止，並扣留車輛再對兩名嫌犯掣作筆錄後移送屏東地檢署。

屏東地檢署檢察官漏夜訊問被告2人，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一犯罪之虞，且審酌豬類養殖與其相關產業鏈為我國重要民生基石與經濟命脈，目前主管機關亦已全面啟動非洲豬瘟防疫措施，如若病毒擴散，不僅傳染危害極高，更將持續牽動國內食品安全、社會安定與國際聲譽。

屏檢經權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序、公共利益與被告人身自由受限制之程度，認具保、責付或限制住居之方式已不足替代羈押，況反覆實行同一犯罪之虞並非交保等替代處分可以妨免，而有羈押之必要，於今天日凌晨向法院聲請羈押。

