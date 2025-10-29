「國際兒童權利日」桃園兒少提案影片徵件到11/4

桃園市政府社會局舉辦的「國際兒童權利日－兒少提案影片徵件」已延長徵件時間。（桃園市政府提供）

迎接每年11月20日的「國際兒童權利日」，桃園市政府社會局舉辦「國際兒童權利日－兒少提案影片徵件」活動，邀設籍或實際居住桃園市、就讀桃園市學校的11歲到18歲兒少們，11月4日前用30秒到60秒的影片，針對生活周遭事物、政策、法規、議題等提出檢討或改進建議，且須融入兒童權利公約概念，就有機會獲得最高3萬元禮券。

「國際兒童權利日－兒少提案影片徵件」原徵件到10月25日止，社會局表示，為了鼓勵更多兒少有機會參與活動並展示創意，徵件時間延長到11月4日止；兒少們只需用30秒到60秒，說出自己對公共議題的想法，並透過影片形式呈現，透過網路連結（https://reurl.cc/vL9Omo）報名，並將影片與授權書寄到指定信箱，就能參加活動。

配合徵件時間延長到11月4日，人氣投票順延到11月5日上午10點起到11月14日晚間8點止，社會局表示，評審獎第1名將獲頒禮券3萬元、第2與第3名分別有禮券2萬元與1萬元，網路人氣投票獎前3名可獲贈禮券5000元、3000元、2000元，另有入選未得名可獲贈500元超商商品卡等，預定11月16日將於桃園區風禾公園的「兒少權益嘉年華」舉辦決選頒獎典禮。

