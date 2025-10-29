為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「國際兒童權利日」桃園兒少提案影片徵件到11/4

    2025/10/29 10:02 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府社會局舉辦的「國際兒童權利日－兒少提案影片徵件」已延長徵件時間。（桃園市政府提供）

    桃園市政府社會局舉辦的「國際兒童權利日－兒少提案影片徵件」已延長徵件時間。（桃園市政府提供）

    迎接每年11月20日的「國際兒童權利日」，桃園市政府社會局舉辦「國際兒童權利日－兒少提案影片徵件」活動，邀設籍或實際居住桃園市、就讀桃園市學校的11歲到18歲兒少們，11月4日前用30秒到60秒的影片，針對生活周遭事物、政策、法規、議題等提出檢討或改進建議，且須融入兒童權利公約概念，就有機會獲得最高3萬元禮券。

    「國際兒童權利日－兒少提案影片徵件」原徵件到10月25日止，社會局表示，為了鼓勵更多兒少有機會參與活動並展示創意，徵件時間延長到11月4日止；兒少們只需用30秒到60秒，說出自己對公共議題的想法，並透過影片形式呈現，透過網路連結（https://reurl.cc/vL9Omo）報名，並將影片與授權書寄到指定信箱，就能參加活動。

    配合徵件時間延長到11月4日，人氣投票順延到11月5日上午10點起到11月14日晚間8點止，社會局表示，評審獎第1名將獲頒禮券3萬元、第2與第3名分別有禮券2萬元與1萬元，網路人氣投票獎前3名可獲贈禮券5000元、3000元、2000元，另有入選未得名可獲贈500元超商商品卡等，預定11月16日將於桃園區風禾公園的「兒少權益嘉年華」舉辦決選頒獎典禮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播