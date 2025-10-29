高鐵延伸宜蘭綜合規劃 拚今年第4季報政院核定

鐵道局長楊正君表示，高鐵延伸宜蘭案綜合規劃爭取今年第4季陳報行政院完成審議。（記者蔡昀容攝）

「高鐵延伸宜蘭案」環境影響評估8月經環評大會審查通過，交通部鐵道局正進行綜合規劃提報相關作業。鐵道局表示，爭取今年第4季陳報行政院完成審議。工程預計核定後11年完成，最快2036年通車。

高鐵延伸宜蘭，自南港站延伸經過南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，迴避翡翠水庫集水區進宜蘭頭城，於宜蘭縣政府東南側設站，路線長度約60.6公里，新建工程約59.6公里，高鐵南港至宜蘭推估20分鐘。鐵道局先前說明，綜合規劃經行政院核定之後，需要兩年左右時間進行設計工作，完成設計後才能發包施工。

交通部及相關單位今天（29日）至立法院交通委員會專題報告，鐵道局長楊正君表示，「高鐵延伸宜蘭案」鐵道局正辦理綜合規劃報院審議等相關作業，爭取今年第4季陳報行政院完成審議。「高鐵延伸屏東案」方面，行政院5月22日核定路線採取高雄方案，鐵道局接續辦理綜合規劃，8月1日啟動環評作業。

台鐵路網興建及改善計畫方面，鐵道局辦理共5項。楊正君指出，「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」總經費691.58億元，預計2027年12月第一階段「台東至知本」通車、2029年12月第二階段「光復至玉里、關山至山里」通車、2030年12月第三階段「干城至壽豐、東里至關山」通車，現由行政院審議中。

「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」全長約3.14公里，增設新田中站，串聯高鐵彰化站及台鐵田中站，總經費72.14億元，2031年12月完工通車。

「海線鐵路雙軌化（談文至追分）」現正辦理綜合規劃及環評作業；「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」依行政院審查意見修正報告於10月22日陳報行政院審議中；「屏南觀光鐵路」可行性研究中，預定2025年11月提報交通部審查。

