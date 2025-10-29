為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    豬瘟影響攤商生計 高市免收攤位使用費1個月

    2025/10/29 09:59 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁日前到左營龍華市場，了解肉品供應狀況。（圖由經發局提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，中央宣布至11月6日中午12時前，全台豬隻禁運、禁宰，導致豬肉攤商「無肉可賣」，暫時歇業影響生計，高雄市政府今（29日）宣布免收攤位使用費1個月，力挺攤商共度防疫關鍵期。

    為落實防疫，高雄市公有零售市場許多豬肉攤商，已經配合自主暫停營業。穩定民心並確保民生供應，高雄市經發局於23日起即啟動市場監控機制，持續密切掌握全市各公有及民有市場地豬肉供應與價格情形，並即時進行通報與應變。

    高雄市長陳其邁照顧豬肉攤商生計，今天指示全面免收豬肉攤商攤位使用費1個月，並研議受這波非洲豬瘟防疫衝擊的其他可提供協助的支援方案。

    目前高市府消保官、衛生局及經濟發展局仍持續前往各市場稽查供應狀況及產品來源標示，嚴格把關食品安全，消費者在生鮮超市購買時，請注意選擇CAS標誌之冷藏肉品，或多元選擇替代性且貨源穩定的雞肉、牛肉、羊肉、魚類及蛋製品等。市府也呼籲民眾理性購買、避免搶購或囤貨，並勿散播未經證實之訊息，共同維護市場秩序與社會安定。

