台北市60歲以上逾7成有自有住宅 5年獨居者增3.5個百分點

台北市政府主計處依據社會局最新發布的「台北市老人生活狀況調查」報告指出，2024年北市60歲以上人口幾乎都居住在一般住宅，高達72.8%擁有住宅所有權，人口家庭組成分布以兩代家庭為主，占41.1%；若與上一次調查相較，單獨居住者增加3.5個百分點最多。

台北市社會局每5年辦理1次「台北市老人生活狀況調查」，主計處依社會局最新調查報告指出，2024年北市60歲以上人口居住於一般住宅占99.0%，較2019年增加0.4個百分點，房屋所有權以自有占72.8%最多、家人擁有占17.2%次之，分別較2019年下降5.4個百分點及上升3.5個百分點。

此外，居住一般住宅的60歲以上人口，23.5%有子女或親戚住在隔壁（上下樓）或相同（鄰近）社區，41.9%有子女或親戚住在附近，另34.6%沒有子女或親戚住在附近。

進一步觀察60歲以上人口家庭組成分布，2024年以兩代家庭為主（占41.1%），僅與配偶（同居人）同住者居次（占24.7%），三代家庭再次之（占17.0%），與2019年比較，以單獨居住者增加3.5個百分點最多，三代家庭則減少5.8個百分點。

社會局每5年辦理1次「台北市老人生活狀況調查」，2019年及2024年的調查對象分別是2018年底及2024年8月底設籍台北市且年滿60歲以上的市民，2019年抽樣3784人，調查期間為2019年7月至8月；2024年抽樣3860人，調查期間2024年11月至2025年1月。

台北市60歲以上單獨居住者，較5年前增加3.5個百分點。（擷圖自主計處「市政統計週報 」）

