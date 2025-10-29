菊島跨海馬拉松11月2日登場 加班機放大機型飛行

菊島跨海馬拉松11月2日登場，1日2日加班台北澎湖各一班放大機型飛行。（澎管處提供）

台灣痛風療癒系始祖-菊島跨海馬拉松，以龍蝦、螃蟹等海鮮美食補給站著稱，今年即將在11月2日登場，由於澎湖現在空運機位緊張，一票難求，經立委楊曜服務處與澎湖縣政府與航空公司協調，11月1日、2日立榮航空加班澎湖至台北來回各1班，還以「放大機型」飛航，1班抵2班。

今年的菊島馬除了有42公里全馬組、21公里半馬組，還有11公里、5公里以及全馬接力組。全馬與半馬組皆從西嶼西臺遊客中心出發，沿途經過著名的漁翁島燈塔、造型獨特的大菓葉柱狀玄武岩、壯觀的跨海大橋，還會穿越擁有超過300年歷史的通梁古榕，最後抵達終點觀音亭。整條路線不折返、不繞圈，是全台唯一結合跨海與跳島的度假型跑旅賽道。

同時菊島馬賽道補給一向以「澎湃」著稱，主辦單位精心準備結合在地特色的補給內容。報名參賽跑者還能獲得超實用又有紀念價值的好禮：包含紀念T恤、運動腰包與環保水杯，完成全馬與半馬者還可獲得限量帥氣風衣外套。所有參賽者都能獲得一面完賽獎牌、電子完賽證書，還有澎湖黑糖糕伴手禮。

因應今年菊島跨海馬拉松，立榮航空公司加開11月1日 （放大為A321機型），晚間5時20分台北-澎湖、晚間7時澎湖-台北 ；11月2日 （A321機型）下午3時25分 台北-澎湖 、晚間5時5分澎湖-台北 。立榮航空： （02）2508-6999。選手除了可搭乘飛機前往馬公，民眾也可選擇自高雄搭澎湖輪前來。

