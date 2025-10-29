為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拍過《賽德克．巴萊》尖石青蛙石天空步道受損封園整修至11/7

    2025/10/29 09:39 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣尖石鄉青蛙石天空步道受到地震和颱風影響，部分木棧道損壞、護欄倒塌，鄉公所爭取1400多萬封園施工到11月7日。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣唯一玻璃景觀平台的尖石鄉青蛙石天空步道，是電影《賽德克．巴萊》的場景，但受到地震和颱風影響，部分木棧道損壞、護欄倒塌，鄉公所爭取1400多萬，連同停車場崩塌處一併整建，預計封閉園區到11月7日。

    青蛙石天空步道位於竹60線5公里處，擁有壯偉的岩壁、巨石、飛瀑，是一座可提供民眾享受森林浴的步道，全長約1公里；最大特色，就是有1顆像青蛙的岩石，尖石鄉公所打造一座全透明的玻璃彩虹橋步道，延伸至圓形玻璃觀景平台，讓遊客站在那羅溪溪谷上方，聽著蟲鳴鳥叫，近距離接觸山林生態。

    尖石鄉長曾國大表示，去年地震，加上康芮颱風侵襲，造成鄉內多處景點損害，其中，青蛙石天空步道的木棧道損壞、護欄倒塌，經公所提報計畫積極爭取經費，獲中央補助1466萬元改善。此外，第二停車場也有部分崩塌，10月14日開始一併封閉整修，預計施工到11月7日完工。

    青蛙石天空步道園區因竹60線路幅小，統一採接駁方式遊園。因封閉整修，位於錦屏道路停車場接駁點的那羅市集，變得冷清許多，希望11月重新開放後恢復人潮。#

    新竹縣尖石鄉青蛙石天空步道受到地震和颱風影響，部分木棧道損壞、護欄倒塌，鄉公所爭取1400多萬封園施工到11月7日。（記者廖雪茹攝）

    青蛙石天空步道可讓遊客站在那羅溪溪谷上方，聽著蟲鳴鳥叫，近距離接觸山林生態。（記者廖雪茹攝）

