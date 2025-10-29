北台明天轉晴回溫 後天新一波東北季風南下再轉濕涼

今東北季風持續影響桃園以南雨勢趨緩，大台北、東半部地區多雲、局部短暫雨。（資料照）

今（29日）東北季風持續影響，不過華南雲系帶來的水氣明顯減少，桃園以南雨勢趨緩，大台北、東半部地區多雲、局部短暫雨，明（30日）東北季風減弱，北部高溫將會回到28-29度左右。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大台北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。各地早晚氣溫普遍約在18-20度左右，但白天高溫仍有相當大的南北差異，北部是比較秋涼的型態、高溫約25度，中南部可達30-32度，配合陽光暖熱的感受還是相當明顯。

明長達十日連續影響的東北季風減弱，西半部地區晴到多雲，午後則要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨影響。早晚氣溫變化不大，仍較偏低涼爽，白天高溫則會進一步回升，主要是北部高溫將會回到28-29度左右，相較過去這段時間來說會暖熱許多，會變成日夜溫差比較大的氣溫型態。

不過週五（31日）又會有東北季風再度南下影響，在清晨到上午期間微弱鋒面偏北掠過，因此苗栗以北會先有局部短暫陣雨影響，後續白天期間東北季風接著持續南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。

週末期間東北季風持續影響，基隆北海岸、大北山區，東半部至恆春半島地區容易降雨，西半部地區大致維持晴到多雲天氣；氣溫型態則與最近幾天東北季風影響時沒有太大差異，早晚低溫普遍仍是在19-21度，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部約22-24度，中南部30-32度。

歐宗學表示，下週的天氣暫時仍是以東北季風強弱變化影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展趨勢，目前的大方向來看是西行通過菲律賓附近機會最高，因此直接影響的機會較低，但是否會有間接的外圍雲系水氣影響，則要再觀察後續預報的強度、路徑如何。氣溫方面暫時還沒有明顯的冷空氣南下，都與近期相似。

