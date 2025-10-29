疫調狂被打臉 盧秀燕今急攜副手「回防」前進應變所會議

盧秀燕日前曾參加前進應變所會議，今天上午將再度出席。（資料照）

台中爆非洲豬瘟破口，台中市政府疫調迄今被爆漏洞百出，中央災變中心昨（28日）狂打臉，記者會中防檢署提出諸多質疑要求台中改善，連台中市昨自己曝光的疫調報告，通報日跟通報人甚至獸醫師的人數均翻轉再翻轉，相關疑點又引來撻伐，台中市政府昨深夜11點緊急澄清，仍難止火，市長盧秀燕昨天缺席中央前進應變所記者會，今日決定「回防」，並加碼攜副市長鄭照新一起上陣。

台中成台灣非洲豬瘟破口，盧秀燕領導的盧市府團隊接連說謊連環爆，不但當事豬場廚餘蒸煮多月未查，連病豬出現後到場「獸醫師」竟只是「獸醫佐」，全台忙救豬，挨批盧市府謊話連篇只為卸責、救盧秀燕，導致第一輪疫調查不出病毒來源，衝擊產業的慘痛代價變全台共同承受，要求盧秀燕道歉、負政治責任；盧秀燕前日在中央非洲豬瘟前進應變所記者會中被問究責，未正面回應，已連日出席中央記者會的她昨缺席，以主持市政會議向市民說明理由，改由副市長鄭照新上陣。

不過，昨日從中央應變中心到設在台中的前進應變所記者會連番打臉台中市府，尤其台中市通報時間及通報人全在昨天推翻之前自己的多次說法，連參與獸醫師人數都「可以湊一桌」，再度引發輿論譁然。

尤其，中央昨日示警，針對關鍵的豬隻何時出現大量死亡狀況，中央從系統查看，指出該案例場自9月開始就有死豬，要求市府回溯追查清楚；昨日深夜台中市府緊急澄清，台中市農業局強調，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月份及10月初並未收到中央系統警示通報。

連番疫調翻轉再翻轉，讓各界怒斥荒腔走板到極致，盧秀燕昨缺席台中前進應變所的記者會，交給鄭照新代打，但決定今「回防」記者會，親自應戰，更加碼鄭照新陪同，引發關切。

