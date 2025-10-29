台南和順工業區流浪狗頻傳咬人 又有廠商被「黑老大」咬傷

南市和順工業區一名廠商在工業區內遭流浪狗咬傷大腿。（陳文祥提供）

台南市和順工業區一名廠商於週日在開安3街巷口遭一隻「黑老大」流浪狗咬傷，被害人直說「怕死了！」擔心出門會被再咬傷。和順工業區廠協會理事長陳文祥反映當地流浪狗很多，咬人事件頻傳，但一直無法處理。台南市動保處昨天獲報立即派人前往捕捉，但並未捕獲，今天將再到場圍捕。

陳文祥表示，這名被害廠商昨天傍晚向他通報，她於週日在工業區開安3街的巷口檳榔攤附近，被一隻「地痞流氓老大」啃了一口，那隻流浪狗蠻大隻、蠻兇的，傷口就在大腿處，她到診所敷藥包紮並打了破傷風後，仍心有餘悸，擔心出門會再被咬傷。

請繼續往下閱讀...

陳文祥說，這隻「黑老大」很兇，是當地一群流浪狗的帶頭，之前曾被動保處捕犬人員捕獲，但最後又被逃脫了，結果這次又發生咬傷人的憾事。

陳文祥說，和順工業區內的流浪狗非常多，過去就發生多次咬人事件，這已是今年第2次，前一次是一名工廠員工被3隻流浪狗追逐咬傷。目前區內的流浪狗共有3處，都有愛媽在餵養，如果不咬人，大家相安無事，也不會去驅趕，但現在咬傷人了，一定會通報處理捕捉。

南市動保處表示，昨天上午已派員協同理事長前往捕捉，但並未發現狗，下午再次前往圍捕未果。該處將於今天下午安排麻醉槍執行捕捉工作，同時也會加派人力協助勸導餵養人，至於餵養衍生的環境髒亂問題則由環保局依廢清法查處。

這隻「黑老大」是當地一群流浪狗的帶頭，之前曾被動保處捕犬人員捕獲但又被逃脫了。（陳文祥提供）

被害廠商被咬傷後，心有餘悸，擔心會再被咬傷。（陳文祥提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法