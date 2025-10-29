為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北車大廳性侵震驚社會 台鐵11月增補保全啟動3方聯防

    2025/10/29 09:18 記者蔡昀容／台北報導
    交通部長陳世凱29日赴交通委員會備詢及專案報告。（記者蔡昀容攝）

    台北車站大廳性侵事件震驚社會，交通部表示，台鐵除協調鐵警增加車站大廳等治安熱點巡邏頻率，也增派保全人員與車站人員聯防，並自11月起增補專責保全，以成立鐵警、保全與車站聯防網絡，實現30分鐘內定時巡邏。

    交通部長陳世凱率員出席立法院交通委員會，針對台鐵各車站旅客安全、員工職場安全、全台軌道建設等進行專題報告。旅客安全方面，台鐵公司說明，11月起增補的專責保全人力，將負責台北車站大廳及地下1樓公共區域巡察。鐵警對車站大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望，增加至3次以上。

    台鐵公司表示，台北站已建立「鐵警—保全—車站」3層通報與巡檢制度，列為全國主要車站常態作為，未來會於各主要車站研議比照辦理。

    職場安全方面，台鐵員工遭攻擊時有所聞。5月22日1天發生3起暴力事件，有車長遭旅客甩巴掌、被酒醉旅客毆打，台鐵湖口站站長及站務員則因勸阻酒醉旅客跳軌，遭對方肢體攻擊。台中五權車站10月發生站務人員遭無票旅客推落列車軌道受傷。

    台鐵報告，鐵警局建立跨轄護車機制，由每週439人時，增加至687人時，由每週453車次，增加至700車次。針對跨轄案件，撥打110即可及時支援；台鐵與警方也推動「車站警政聯絡群組」制度，提升及時通報力。

    加強車長回訓機制方面，台鐵針對每年1次回訓時機整合歷次事件通報與處理案例，提供列車長及相關單位參考；也與鐵警局共同規劃訓練課程，截至8月份已辦理3場訓練，內容包括：危機應變處理、肢體防衛技巧、法規與執法權限說明。也滾動檢討車長定期回訓內容。

