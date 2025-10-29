日月潭住宿一晚破4.7萬 網諷：含來回機票嗎

今上午本報實際上訂房網站查詢，本週末若要住一晚，在日月潭的漢來日月行館，一晚要價4萬9100，在苗栗卓蘭鎮的寨酌然野奢庄園一晚則是要價1.2萬，不確定網友是在哪個時段查詢到要價破10萬的房價。（圖擷自網路）

台灣國內旅遊近年常被批評太貴，甚至被網友諷刺不如出國玩，有網友近日查詢房價則發現，有住宿一晚竟要價超過4.7萬，讓網友直呼「這價格是有含來回機票嗎？」、「看完台灣飯店價格就默默看機票」。

昨晚在threads上有網友PO圖分享，表示查詢本週末的住宿發現，在日月潭的一間知名旅宿，在打折後一晚竟要價超過4.7萬，讓網友直呼「這價格是有含來回機票嗎？」。這則貼文引發超過2.2萬網友按讚，並湧入破千則留言。

細看其他網友留言可發現，也有網友發現在苗栗卓蘭鎮有一間客房要價破10萬，讓其他網友留言質疑「卓蘭欸？？？？鳥地方還要10萬？」、「這個費用是頭等艙來回機票價格」、「這應該是他們的Villa，但是價位真的太誇張了⋯」、「貧窮限制了我的想像，我還是隨便哪一國去走走就好」、「這價格我能去馬爾地夫潛旅」、「住過，但是不值10萬」等。

在相關討論也可看到網友比較「可以飛北海道，2人來回機票」、「瘋了吧，杜拜一晚的酒店才一萬出頭台幣」、「韓國釜山海景飯店1間1晚2600，釜山機票來回3100元」、「比阿聯酋台北倫敦來回機票還貴」，不過也有網友直言「通常住得起這個房價的人，去國外也不會去住那種一晚一萬內的」。

今上午本報實際上訂房網站查詢，本週末若要住一晚，在日月潭的漢來日月行館，一晚要價4萬9100，在苗栗卓蘭鎮的寨酌然野奢庄園一晚則是要價1.2萬，不確定網友是在哪個時段查詢到要價破10萬的房價。至於同一時間在台北也可看到，台北文華東方酒店一晚要價5萬4，台北W酒店則是超過3萬。而在嘉義則是可看到，阿里山賓館一晚要價2萬4，中埔鄉的某間民宿一晚也是要價2.4萬。

今上午本報實際上訂房網站查詢，本週末若要住一晚，在台北文華東方酒店一晚要價5萬4，台北W酒店則是超過3萬。（圖擷自網路）

今上午本報實際上訂房網站查詢，本週末若要住一晚，在嘉義則是可看到，阿里山賓館一晚要價2萬4，中埔鄉的某間民宿一晚也是要價2.4萬。（圖擷自網路）

