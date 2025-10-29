魚屍覆水面！雲林溪連傳魚群暴斃 民眾憂偷排廢水

中央與雲林縣府攜手斥資12億元，經8年成功整治雲林溪，現成為地方休憩、運動場所。（記者黃淑莉攝）

雲林縣斗六雲林溪最近多次傳出魚群暴斃，大量魚屍染在水面，還散發出臭味，民眾憂心有不肖人士偷排有毒污染物，雲林縣府水利處長許宏博指出，日前與環保局現場檢測水質結果，初步研判應是水中溶氧量低，今（29）日會派員清理水面魚屍，採水及魚的檢體進一步檢驗。

上週五有民眾在臉書社群PO出雲林溪在雲林路段有魚群死亡，且發出惡臭，昨天又有民眾在明德北路段發現雲林溪水面上有大量魚屍。

住在附近民眾表示，雲林溪整治後成為附近民眾晨昏運動場所，昨天下午在明德北路上游段看到水面有一片白白東西，靠近一看竟是大小魚屍，且已有異味，水很黑，質疑有人偷排廢水。

另有民眾說，週日上午在雲林溪旁步道健走就發現有零星死魚，今天數量更多，擔心水質遭污染，希望相關單位要查清楚。

許宏博指出，上週接獲通報即會同環保局前往現場查看，初步檢測水質溶氧量不足，推測應是雲林路段有農田水利署雲林管理處橡皮壩攔水處水質容易惡化，加上天氣變化大，導致水中溶氧量降低，導致魚隻死亡。

許宏博表示，明德北路上游段有魚群死亡，下游段到水資源管理中心門口段並未發現魚屍，研判是水量不足導致水中溶氧量不足，因魚群量體大需氧量高導致死亡。

許宏博說，今天將派員前往打撈魚屍，並會同環保局人員進一步採水及魚屍檢體送驗，釐清原因。

雲林溪流經斗六市，因都市發展、環境變遷被加蓋，縣府與中央合作2016年起啟動掀蓋、整治工程，斥資12億元，經過8年成功完成2.8公里河段，治理後溪域植物有176種，鳥類增至40種，有小白鷺、翠鳥及紅冠水雞，還可見螢火蟲，成為斗六市民最佳休憩、運動場所。

斗六雲林溪連傳魚群暴斃，水面大量魚屍。（記者黃淑莉攝）

