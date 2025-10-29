高雄是另一個家！ 史瓦帝尼9外師選擇續留任教

高市府感謝友邦史瓦帝尼教師選擇續留高雄任教，致贈大漁旗包與應景萬聖節果乾禮盒。（圖由市府提供）

高雄引進來自友邦史瓦帝尼的英語教師邁入第2年，今年共有10位教師，其中9位是去年來到高雄，由於愛上這裡的人情味，在路上迷路還有民眾熱心載她回家，深刻感受到「高雄是另一個家」，今年主動選擇續留。

昨（28日）10位在高雄任教的史瓦帝尼籍青年教師齊聚一堂，與高雄市行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森交流，分享教學心得與生活點滴；張硯卿與吳立森感謝外師們對高雄雙語教育的貢獻，特別致贈高雄特色大漁旗包與應景的萬聖節果乾禮盒，感謝他們對高雄雙語教育與付出，教師們也大秀中文高喊：「我愛高雄！」

張硯卿指出，2023年9月，高雄市與史瓦帝尼首都姆巴巴內市締結姊妹市以來，雙方互動密切。姆巴巴內市訪團多次來訪高雄，尤其，本學年度10位教師中有9位選擇續留，顯示高雄深受外師喜愛。

續任的史瓦帝尼教師分享在課堂中的點滴，1位外師說：「去年生日，原以為會孤單過生日，沒想到學生合唱生日快樂歌，還送我點心和卡片，感受到被滿滿的祝福包圍！」另一位史國老師分享，向學生介紹家鄉史瓦帝尼的學校與文化，學生充滿好奇、踴躍提問，課堂氣氛熱烈，「深深感受教育的力量」。

教師也感性分享他們初到異鄉時，受到高雄市民的熱心幫助，1位教師回憶：「剛到高雄時迷了路，走了將近半小時找不到方向，又急又慌的時候，1位婦人不僅幫我查地圖，還把孩子暫時交給熟識店家，親自騎機車載我回家，讓我幾乎感動到說不出話！」

另有1位外師說，鄰居都非常熱情，常在街上主動打招呼，每到節日還會在門口放上新鮮水果、粽子或鳳梨酥，讓她深刻感受「高雄是另一個家。」高雄的陽光氣候、熱情市民與友善環境，讓他們在異鄉也能感受家的溫度。

高雄市教育局長吳立森表示，史瓦帝尼籍教師以豐富的教學創意和親和力，獲得許多學生喜愛，讓課堂更具國際氛圍。高雄市也與中央合作，今年度計畫以250名外籍教師人員推動高雄雙語教學。

