    首頁 > 生活

    新店錦繡社區擋土牆崩塌 新北市議員黃心華：注意周邊擋土牆排水

    2025/10/29 09:23 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員黃心華說，災區鄰接區域的擋土牆，未來應建立排水孔宣洩水壓。（取自「黃心華」臉書）

    新北市議員黃心華說，災區鄰接區域的擋土牆，未來應建立排水孔宣洩水壓。（取自「黃心華」臉書）

    新北市連日強降雨勢未歇，新店錦秀社區擋土牆25日崩坍，為安全考量，市府昨清晨擴大預防性撤離錦繡、碧瑤社區共54戶136人。具土木工程博士學歷的新北市議員黃心華昨（28）日到場勘查，點出幾項搶災工作重點，其中，緊鄰災區的其他區段擋土牆沒有明顯排水，他說，這些地方應重新鑽孔，避免擋土牆被水壓推倒。

    黃心華於個人粉臉書粉專PO文說到，他昨在現場看了緊鄰災區的其他區段擋土牆，感覺鄰接區域的擋土牆狀況相對較好，牆體完整沒明顯開裂、錨頭也沒鬆脫或掉落，唯一問題是雨下了這麽久，但該處擋土牆竟然沒有明顯排水。未來這些地方應該要重新鑽孔，建立擋土牆的排水孔，因為擋土牆不是水壩，要避免因為大量水份被堵在牆後，導致擋土牆被水壓推倒。

    黃心華也提到，目前看到部分坡地裸露區域已覆蓋帆布，儘量減少雨水入侵；設置數條抽水管，儘量讓水份導流，減緩坡地沖刷；擋土牆腳已堆放混凝土塊，以重力方式鎮住坡腳，使其穩定性增加、預防災變擴大。

    另為瞭解外圍區域的房屋、擋土牆穩定性、以及判斷影響範圍是否持續擴大，黃心華也請市府工務局在災區「邊界」的民房及擋土牆加裝「雙軸傾度計」，自動化連續觀察狀況。他說，若災害邊界的房屋、擋土牆沒有進一步變化，代表影響範圍沒有擴大、程度沒加重。

    黃心華說，該處崩損的擋土牆因形式特殊，市府應會採取搶災方式整體重做，但可能不會像過去那樣高聳，同時搶災後，未來會衍生一些和社區之間的權利義務協調問題，需用建設性態度進行。

    熱門推播