藍腹鷴、白面鼯鼠迎賓賣萌 盧秀燕預計11月底參訪大雪山

大雪山森林遊樂區有多條步道，規劃完善。（記者張軒哲攝）

深秋時節，大雪山國家森林遊樂區海拔2000至2500公尺，目前楓葉逐漸變色。林業及自然保育署台中分署指出，今年最佳賞楓期預計落在11月下旬，大雪山森林遊樂區的住宿與餐飲設施暑假全面升級，由惠來大雪山公司接手經營，本月中秋、國慶、光復連假住宿率滿房，是秋冬踏青好去處。

大雪山國家森林遊樂區是台灣中部最具特色的高山森林之一，雲霧繚繞、氣象變化萬千，旅客將有機會與「國寶級鳥類」帝雉不期而遇，或見到藍腹鷴在林間從容踱步。黃喉貂、山羌、台灣野山羊等野生動物也可能悄然現身於步道轉角，夜晚在樹枝上探頭的白面鼯鼠，都令人驚喜連連。

林業及自然保育署台中分署指出，園區內規劃了多條難易程度不一的登山與健行步道，適合各年齡層遊客依據體能自由選擇。無論是想輕鬆享受森林浴，或挑戰體力與耐力，都可以在此找到屬於自己的山林節奏。

另外，台中市府預定11月27日與11月28日辦理今年第3次和平專案，預計由市長盧秀燕率一級主管訪視和平區，27日住宿地點為「惠來大雪山森林會館」，但近日非洲豬瘟事件延燒，若無法平息，屆時11月底和平專案是否能順利成行，仍有變數。

大雪山夜晚可見樹枝上探頭的白面鼯鼠，模樣可愛。（記者張軒哲攝）

到訪大雪山有機會與藍腹鷴不期而遇。（記者張軒哲攝）

