獨家》台中野豬誤食露天廚餘若帶病毒 專家：台灣永淪非洲豬瘟疫區

台中將廚餘露天堆置，若帶有非洲豬瘟病毒的廚餘被野豬吃到，專家表示，就會進入野豬傳播鏈，台灣永遠無法成為非疫區。（台中市議員江和樹提供）

台中爆發國內首例非洲豬瘟疫情，全國禁用廚餘後，台中市府在后里、沙鹿、霧峰等地露天堆置廚餘，依林保署資料，霧峰、后里都有野豬出沒蹤跡，沙鹿是野豬的潛在棲地；專家示警，若有野豬吃到帶病毒的廚餘，因保毒性強還會大量排毒，「若野豬染疫，台灣永遠不可能變非疫區」。

隨台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部祭出全國禁用廚餘等因應措施，其他縣市政府多用焚化爐或運進堆肥場將廚餘轉為堆肥等方式處理，台中市府則選擇露天堆置廚餘，選址的地方更可能和野豬出沒地點或棲地接近，依林保署資料顯示，霧峰、后里都有野豬出沒紀錄，並依照林保署建置的棲地模型預估野豬的潛在分布，沙鹿地區是野豬的潛在棲地，林保署每年也會協助防檢署執行野豬預測並採檢，目前國內野豬無案例。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫示警，野豬在台灣淺山地區族群眾多、活動力強，加上本身保毒性高，也就是吃到帶有非洲豬瘟病毒的廚餘後，並不會馬上發病死亡，但會一直排毒，並且排毒量極高，土地、水源等都會被汙染，鄰近的野豬群都會全數感染，部分野豬可能持續保毒並將病毒傳給下一代，另這些保毒的野豬也可能接近家豬場，並且在周遭環境排毒，也就是說，若非洲豬瘟病毒進入野豬，台灣要再回到非疫區是不可能的事。

譚大倫進一步指出，若豬隻染疫，1滴血就會有10的9次方病毒量，他表示，台中梧棲養豬場內部仍堆放許多雜物，而病毒會附著在物體的表面，並且在環境中存活約3個月，所謂清消是要把這間確定確診非洲豬瘟的養豬場內部所有東西不是燒毀，就是要透過洗潔劑徹底清洗後，再灑消毒水，絕對不是拿著消毒水在空氣中噴灑就有效，「這根本殺不了病毒！」

因台中梧棲養豬場自驗出非洲豬瘟病毒陽性，因為管制人流，大批媒體與看熱鬧民眾前往，譚大倫表示，該案場有高濃度的病毒，可確定病毒已經隨著人流、車輛到處散播，他指出，台灣能否挺過這波疫情，關鍵就在這3個月內，呼籲即使11月6日中午12時候解禁，所有養豬場都要徹底落實生物安全防治，「否則一定還會有案場。」

屏科大獸醫系教授林昭男指出，病毒已經落地，必須假設所有廚餘可能都有風險，台中市府露天堆置作法萬萬不可，以歐洲等爆發非洲豬瘟的先進國家來說，這些國家的非洲豬瘟傳播鏈最嚴重就在野豬，他呼籲台中市府應該即刻請彰化、雲林等縣市協助處理廚餘，或者可委託民間沼氣發電業者，將廚餘和禽畜糞便等一同發酵處理轉為能源。

