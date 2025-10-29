全台佛教界送千萬善款援助花蓮災民 10村里受惠

台灣佛教界慰問災民，內政部宗教及禮制司長林振祿代表劉世芳部長到現場致意（屏東縣佛教會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，全台佛教界秉持「無緣大慈、同體大悲」的精神，合力募集了1180萬元善款與物資，28日到花蓮發放給受災戶慰助金，其中罹難、失聯者每人3萬元、受災戶則是每戶5000元，對象含蓋了光復等7個村、3個里，內政部宗教及禮制司長林振祿、花蓮縣議會議長張峻都到場致意。

台灣佛教總會理事長宏安長老尼表示，災難雖因緣而起，但佛弟子秉持慈悲與同理之心，願以實際行動安撫苦難，期盼災民能早日重建家園、恢復平安生活。

中華佛教比丘尼協進會理事長常露長老尼指出，光復鄉的災情，讓大家心繫難安，願這份慰助金成為幸福的起點，讓大家看到希望，願災難遠離、眾生平安，罹難者的善良永留人間，愛的力量不斷延續。

屏東縣佛教會理事長釋見引法師說，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會、屏東縣佛教會三會也特別撥款20萬元，專為潰堤後奇蹟獲救的6歲小女孩「小沂」提供生活與教育費用，鼓勵她勇敢面對未來，法師並讚嘆全台志工「鏟子超人」們，不論中秋或雙十連假，皆放下休假投入清理災區，這就是台灣最美的風景，祈願罹難者往生淨土、失聯者早日歸來，受災鄉親都能早日安定重生。

釋見引法師早在10月7日就曾率領萬法寺、妙光禪寺義工團及佛教會秘書團隊到災區協助清除工作，並且發放慰問金，這次再號召佛教界前來救助，展現佛弟子以行動實踐大悲精神無私奉獻。

佛教界發放千萬元慰問金給10村里的災民（屏東縣佛教會提供）

台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會、屏東縣佛教會三會特別撥款20萬元，專為潰堤後奇蹟獲救的6歲小女孩「小沂」提供生活與教育費用，鼓勵她勇敢面對未來（屏東縣佛教會提供）

