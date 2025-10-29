高雄市投入884萬改善鳳山區文化路積淹水。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山區文化路豪雨容易積淹水，水利局投入884萬元，打造側溝式箱涵206公尺，收集周邊排水及地表逕流，目前工程已完工，可有效改善地方積淹水，並進行路面刨鋪，提升居住生活品質。

高雄市鳳山區文化路沿線於豪雨期間易排水不及，導致路面容易產生積淹水，水利局調查為文華國小前既有箱涵坡度不順影響，以新設側溝式箱涵方式，收集周邊排水系統及地表逕流，以改善地方積淹水問題。

水利局表示，工程由市府自籌經費884萬元，於文化路北側（文昌街至文華公園）新設平均1公尺寬、1.5公尺深側溝式箱涵，總長度約206公尺，將文昌街以東側溝排水及周邊地表逕流，藉由新設側溝式箱涵收集後，導引至下游雨水系統，以改善上游排水系統效能不佳情形。

高雄市水利局表示，工程期間歷經管線遷移，感謝地方居民配合，目前工程已順利完工，並將周邊排水改善路段，進行全路幅路面刨鋪作業，提供民眾良好行車環境，提升居住生活品質，未來將持續推動各項排水改善，提升鳳山地區的排水防洪標準。

