重陽節慶中壇元帥聖誕 嘉邑北安宮展40尊神將

嘉邑北安宮主委孫茂財。（記者王善嬿攝）

今天農曆9月9日，民俗為三太子「中壇元帥」誕辰，嘉邑北安宮將收存於倉庫內6年的40尊神將，在大殿展出至今年底，希望藉此傳揚「中壇元帥」神威，讓到廟裡參訪信眾、遊客，更進一步了解傳統神將文化。

北安宮主委孫茂財說，北安宮供奉神明除福德正神、觀音佛祖、註生娘娘，還有中壇元帥，此次展出40尊神將，是中壇元帥遶境出巡到友宮贊境時的駕前護衛，第一批神將因使用多年受損，6年前斥資約500萬元，聘請台北雕刻師傅楊志郎重新木雕，40尊神將最高達365公分（12尺），為凸顯其抓妖降魔氣勢，千里眼、順風耳等神將還有青面、黑面等不同特色，即日起到年底在北安宮大殿內展覽，讓民眾能近距離欣賞神將工藝之美。

孫茂財表示，重陽節也是中壇元帥聖誕，沒有繁複的祭祀或習俗，只要心誠則靈，神明都會庇佑；中壇元帥因有小孩子性格，一般會祭拜零食或棒棒糖等供品。

北安宮監委魏秀銀表示，20多年前神明透過籤詩告知，前主委臨終前也曾囑託，讓先生孫茂財承擔北安宮主委責任，經向各界募款，斥資1億1500萬元、歷時7年，去年完成遷址建廟工程，響應環保，廟廳大殿不讓香客插香，集中於廟門口仿西周毛公鼎樣式的天公爐焚燒，店內壁畫也請師傅以泥塑堆砌農田播種、收割圖樣，象徵土地公愛民如子庇佑百姓豐收，並具有飲水思源、心存善念等寓意。

嘉邑北安宮新廟去年落成啟用。（記者王善嬿攝）

廟裡展示40尊神將，總價值約500萬元。（記者王善嬿攝）

