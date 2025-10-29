被警察耽誤的主持人！ 台南火神祭爆紅K董 譚艾珍點名讚「警界暖男」

台南市警察局第四分局保安民防組的黃東偉組長協助疏散人潮，口條超好，讓民眾留下好印象。（擷自黃偉哲臉書）

「火神祭」太神啦！光復節連假3天，台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》在安平漁光島燃爆全場，吸引超過22萬人次觀賞。活動結束後，市長黃偉哲在社群貼文感謝各單位辛勞，沒想到附上的一位警察疏導人潮畫面意外爆紅，網友狂讚：「偶像級的」、「可以唱首歌」、「明年主持人請他上台好嗎？」

這位「口條滿分」、氣場超強的警察，被封為「傳說中很會主持的台南K董」，甚至有網友笑稱他是「被警察耽誤的金牌主持人」。藝人譚艾珍也上線留言特別介紹，這位警員其實是台南市警察局第四分局保安民防組的黃東偉組長，9月才剛從交通警察大隊調任。她透露，黃組長過去在交通大隊與犯罪預防科任職，常擔任交通安全、防詐宣導活動的主持人，口條超好又熱心專業。

不少民眾也分享親身經驗，笑說：「我在現場遇到他，他問我要不要搭接駁車，我說要找流動廁所，他立刻笑著指路，超可愛！」、「他真的超敬業，還一邊提醒大家注意安全。」亦有觀眾打趣留言：「懷疑副業是主持人」、「這制服根本穿錯了」。

連市長黃偉哲都被民意推著走，留言區滿滿敲碗聲：「市長拜託，明年火舞節一定要再辦」、「這真的是國際級演出！」、「太棒了，請讓K董再主持一次！」

活動雖已落幕，熱度仍持續延燒。許多民眾表示，漁光大橋也很美，希望漁光島能多辦類似活動，「以前這裡好落寞」。也有人建議，很多身障者其實想去，但卻是一種很大的挑戰，希望未來能提供無障礙服務。一場火神祭，不只點燃夜空，也讓城市裡最可愛的「主持警察」被看見。

相關連結：黃偉哲臉書

藝人譚艾珍上線留言特別介紹黃東偉組長。（擷自黃偉哲臉書）

10月24日至26日在安平漁光島登演的首屆國際火舞藝術節《火神祭》天天人氣爆棚。（記者洪瑞琴攝）

