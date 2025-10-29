新北今晨低溫下探18.5度 今明降雨趨緩、週五又變天

氣象專家指出，今晨新北平地低溫下探到18.5度，基隆、桃園、宜蘭也都出現19度低溫，今明隨著東北季風減弱，天氣雖會較為穩定，但週五又有新一波東北季風南下，屆時北台低溫又將下降到19度。（圖擷自氣象署）

受東北季風影響，近日北台濕涼，氣象專家指出，今晨新北平地低溫下探到18.5度，基隆、桃園、宜蘭也都出現19度低溫，今明隨著東北季風減弱，天氣雖會較為穩定，但週五又有新一波東北季風南下，屆時北台低溫又將下降到19度。週六至下週一包含北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，下週三還會有另一波東北季風再南下。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨本島最低氣溫比昨晨微降，依序為：新北（石碇區）18.5度，基隆（七堵區）、桃園（楊梅區）、宜蘭（三星鄉）19.0度，苗栗（銅鑼鄉）19.2度；各地平地低溫約在19、20度。

吳德榮表示，中層雲系減弱伴隨零星回波即將通過，今日受「東北季風」影響，迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升、仍偏涼，中南部白天偏熱、早晚涼。

吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，明日「東北季風」減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨。週五起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫再降至19度左右；水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一（1至3日）北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二（4日）「東北季風」減弱，天氣緩和、氣溫升。下週三（5日）起另一波「東北季風」再南下。

