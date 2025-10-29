為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黃仁勳：輝達攜手美能源部　打造7座AI超級電腦

    2025/10/29 02:30 中央社

    AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天宣布，將與美國能源部攜手建造7台AI超級電腦，讓美國立於科學研究前沿。輝達也將與諾基亞合作，開發搭載Blackwell GPU的全新無線路電腦，能夠同時進行無線通訊與AI運算，使美國成為6G革命核心。

    黃仁勳今天中午在華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC技術大會（GPU Technology Conference）發表主題演說時宣布前述計畫，這是輝達GTC技術大會首次移師華府。

    他表示，全球正進入人工智慧（AI）時代。傳統的物理模擬不會消失，但可以透過AI的代理模型加以擴展與強化，實現更大規模的運算效能。未來，面對來自全球大量的數據與訊號，遙測技術比以往更加重要，而若沒有機械化的工廠與實驗室，科學研究將無法在所需的規模與速度下進行。

    黃仁勳說，美國能源部長萊特（Chris Wright）深知這一點，他希望能源部把握這次契機，全面強化自身實力，確保美國始終站在科學創新最前沿。

    與諾基亞的合作方面，黃仁勳指出，芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）是全球第二大電信設備製造商，產業規模達3兆美元（約新台幣91.69兆元），在全球擁有數百萬座基地台。雙邊合作將使輝達在以加速運算和人工智慧為基礎的全新技術上開發，使美國成為下一場6G革命的核心。

    「因此，今天我們宣布，輝達推出全新產品線，名為『NVIDIA Arc』—空中無線網路電腦（Aerial Radio Network Computer）。」

    黃仁勳說明，這項新產品線建立在Blackwell GPU等3項全新核心技術上，能夠同時進行無線通訊與AI運算，這是徹底的革命性突破。

    黃仁勳行程滿檔，今天結束在華府的演說後，預定飛往韓國，並於31日在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會最後一天發表主題演說，將是本次大會一大亮點。

    人在日本出訪的美國總統川普也預告，29日將與黃仁勳會晤。（編輯：洪(啟)原）1141029

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播