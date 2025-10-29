台中停車「比吃一頓飯還貴」 市府︰收費1小時破百要罰

台中市南屯區議員朱暖英怒批，停車費比吃一頓飯還貴。（記者黃旭磊攝）

吃個飯繳停車費，竟比餐費還貴！台中南屯民眾開車到餐廳附近，不到3小時停車費要245元，駕駛抱怨民營停車場漫天收費，沒有天花板限制，台中市交通局表示，民營停車場費率超過每小時100元，將依停車場法裁罰。

「設備差又沒有管理員」，台中市南屯區議員朱暖英表示，民眾用餐時段根本找不到公有停車格，只能選擇民間停車場，場內多半沒有遮陽避雨設施，投幣式收費，停3小時高達245元，是公有停車格3倍價錢，設施只有1台收費投幣機相當簡陋。

請繼續往下閱讀...

朱暖英怒批，停車費用比吃飯還貴，難道只能眼睜睜看業者漫天要價，交通局長葉昭甫說，停車費有上漲趨勢，民營停車場需設定收費天花板，備查費率上限調整為每小時1百元，若業者未依核備費率，將依停車場法裁罰業者3千至1萬5千元罰鍰，並限期改善。

台中市停車管理處表示，以一中商圈辰淵雙十停車場為例，假日停車每半小時60元，是早期核發停車場登記證場次，租賃契約預計明年（2026）年3月到期，停管處已請地主台鐵發包配合市府政策，調降停車費才會核發停車場登記證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法