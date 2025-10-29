新台幣改版成本高達500億?央行發聲曝真相

央行針對網傳「新台幣改版成本高達500億元」一事做出澄清。（資料照）

中央銀行在現行鈔券施行24年後首度啟動改版作業，引發各界討論，網上有不少拿央行前總裁彭淮南在任時稱「改版成本500億元」的說法質疑央行。對此，央行28日發聲明回應質疑，強調沒有鈔券改版成本高達500億元這種事。

央行週二針對網傳「新台幣改版成本高達500億元」一事在官網發布「啟動新台幣鈔券改版之補充說明」，「第一，網路社群所稱之500億元，主要係本行於106年對新臺幣券幣全面改版所概估之成本，惟其中涵蓋硬幣成本約達400億元。由於硬幣改版成本高、價值低，目前需求已逐漸降低，且隨電子支付日益普及，未來將進一步減少，基此，不考慮硬幣改版，故本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事。」

請繼續往下閱讀...

「第二，新版鈔券將採用最先進之安全防偽技術，以及更環保之原物料，並強化綠色製程，平均單價預估較現行流通鈔券高出1.5元。現在不改版，以後成本會更高。」

央行接著表示，鈔券改版可使鈔券更安全、更永續、更全民，「現行鈔券已使用24年，超過多數國家改版之間隔年距，如不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，如能適時升級防偽技術將使現金交易更安全。採用更環保之原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標。強化無障礙設計，且主題擇定過程納入公民參與機制，以凝聚社會共識，提升民眾認同感。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法