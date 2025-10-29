為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新台幣改版成本高達500億?央行發聲曝真相

    2025/10/29 00:23 即時新聞／綜合報導
    央行針對網傳「新台幣改版成本高達500億元」一事做出澄清。（資料照）

    央行針對網傳「新台幣改版成本高達500億元」一事做出澄清。（資料照）

    中央銀行在現行鈔券施行24年後首度啟動改版作業，引發各界討論，網上有不少拿央行前總裁彭淮南在任時稱「改版成本500億元」的說法質疑央行。對此，央行28日發聲明回應質疑，強調沒有鈔券改版成本高達500億元這種事。

    央行週二針對網傳「新台幣改版成本高達500億元」一事在官網發布「啟動新台幣鈔券改版之補充說明」，「第一，網路社群所稱之500億元，主要係本行於106年對新臺幣券幣全面改版所概估之成本，惟其中涵蓋硬幣成本約達400億元。由於硬幣改版成本高、價值低，目前需求已逐漸降低，且隨電子支付日益普及，未來將進一步減少，基此，不考慮硬幣改版，故本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事。」

    「第二，新版鈔券將採用最先進之安全防偽技術，以及更環保之原物料，並強化綠色製程，平均單價預估較現行流通鈔券高出1.5元。現在不改版，以後成本會更高。」

    央行接著表示，鈔券改版可使鈔券更安全、更永續、更全民，「現行鈔券已使用24年，超過多數國家改版之間隔年距，如不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，如能適時升級防偽技術將使現金交易更安全。採用更環保之原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標。強化無障礙設計，且主題擇定過程納入公民參與機制，以凝聚社會共識，提升民眾認同感。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播