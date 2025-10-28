豬瘟防疫多疑點被中央狂打臉 中市府深夜急回應

豬瘟防疫多個疑點被中央狂打臉，中市府深夜急回應。（記者蘇孟娟攝）

台中爆非洲豬瘟破口，中央災害應變中心今日記者會防檢署提出諸多質疑要求台中改善，相關疑點又引來撻伐，台中市政府深夜11點緊急澄清，針對關鍵的豬隻何時出現大量死亡狀況，中央從系統查看，指出該案例場自9月開始就有死豬，要求市府回溯追查清楚；但台中市農業局強調，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月份及10月初並未收到中央系統警示通報。

台中市政府今曝最早接獲病死豬異常通報日是10月11日，但中央下午曝，從系統查看該案例場自9月開始就有死豬，包括9/4一頭、9/9一頭、9/22兩頭，10/3一頭，10/4三頭，10/5一頭，要求市府回溯追查清楚。

但台中市農業局表示，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月份及10月初，市府並未收到中央系統警示通報。

另台中市被指疫情爆發後，案例場仍有不相干人等進出，市府何時拉封鎖線，市府應加強管制；對此，農業局澄清，該案例場死豬檢體於10/21 檢測PCR初檢陽性後，動保處當天就立即關閉案例場，並進行移動管制，人車都不能夠再進出，避免散播疫情風險。

另中央指出，台中市府針對案例場勾稽比對化製系統，顯示死豬頭數78頭（10/10-10/20），與三聯單不一致，仍須釐清；農業局表示，對於豬農口述116隻死豬與市府勾稽比對化製系統78頭不符合等情形，檢調已介入偵辦，市府後續將全力配合追查釐清。

此外，中央要求台中市府須在今日下午3點送出完整疫調告，但農業部稱已於15:59分收到市府提供的完整疫調報告，將盡速召開專家會議審查，外界質疑台中又遲交。農業局表示，疫調報告據公文系統時間顯示已於15:06送出

