為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬瘟防疫多疑點被中央狂打臉 中市府深夜急回應

    2025/10/28 23:59 記者蘇孟娟／台中報導
    豬瘟防疫多個疑點被中央狂打臉，中市府深夜急回應。（記者蘇孟娟攝）

    豬瘟防疫多個疑點被中央狂打臉，中市府深夜急回應。（記者蘇孟娟攝）

    台中爆非洲豬瘟破口，中央災害應變中心今日記者會防檢署提出諸多質疑要求台中改善，相關疑點又引來撻伐，台中市政府深夜11點緊急澄清，針對關鍵的豬隻何時出現大量死亡狀況，中央從系統查看，指出該案例場自9月開始就有死豬，要求市府回溯追查清楚；但台中市農業局強調，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月份及10月初並未收到中央系統警示通報。

    台中市政府今曝最早接獲病死豬異常通報日是10月11日，但中央下午曝，從系統查看該案例場自9月開始就有死豬，包括9/4一頭、9/9一頭、9/22兩頭，10/3一頭，10/4三頭，10/5一頭，要求市府回溯追查清楚。

    但台中市農業局表示，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月份及10月初，市府並未收到中央系統警示通報。

    另台中市被指疫情爆發後，案例場仍有不相干人等進出，市府何時拉封鎖線，市府應加強管制；對此，農業局澄清，該案例場死豬檢體於10/21 檢測PCR初檢陽性後，動保處當天就立即關閉案例場，並進行移動管制，人車都不能夠再進出，避免散播疫情風險。

    另中央指出，台中市府針對案例場勾稽比對化製系統，顯示死豬頭數78頭（10/10-10/20），與三聯單不一致，仍須釐清；農業局表示，對於豬農口述116隻死豬與市府勾稽比對化製系統78頭不符合等情形，檢調已介入偵辦，市府後續將全力配合追查釐清。

    此外，中央要求台中市府須在今日下午3點送出完整疫調告，但農業部稱已於15:59分收到市府提供的完整疫調報告，將盡速召開專家會議審查，外界質疑台中又遲交。農業局表示，疫調報告據公文系統時間顯示已於15:06送出

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播