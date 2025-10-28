台灣設計展落幕「天空遊戲場」要封了？ 彰化縣府說話了

八卦山「天空遊戲場」採取雲朵設計，一推出就爆紅。（取自台灣設計展）

在台灣設計展衝出高人氣的八卦山「天空遊戲場」，因為傳骨折事故要封了？彰化縣政府城觀處長王瑩琦表示，因為眺望台要施作遮陽板，加上天空步道二期廊道延伸工程，即日起封閉眺望台與溜滑梯區進行施工到明年1月底，同步改善溜滑梯緩衝區。

「天空遊戲場」位於八卦山民族新村原址，配合台灣設計展一開放，馬上就造成塞車，雲朵藍白設計擄獲親子的心，雖然傳出骨折事故，仍受到許多大人、小孩的歡迎。

但有民眾發現「天空遊戲場」貼出公告，將要局部封閉施工，擔心會全區避免使用，讓小朋友就少了一個去處。王瑩琦強調，就是長得像翅膀的眺望區要施作遮陽板，才會部分空間封閉，除了溜滑梯以外，仍可使用。

王瑩琦指出，眺望區的遮陽板是採用鋁包板，施作難度不低，加上為了通往中興莊的天空步道二期廊道延伸工程，才會封閉部分區域，而溜滑梯也會進行緩衝區的改善。

八卦山「天空遊戲場」因眺望台要施作遮陽板，將封閉部分區域。（縣府提供）

八卦山「天空遊戲場」採取雲朵設計。（取自台灣設計展）

