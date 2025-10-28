為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣設計展落幕「天空遊戲場」要封了？ 彰化縣府說話了

    2025/10/28 23:16 記者劉曉欣／彰化報導
    八卦山「天空遊戲場」採取雲朵設計，一推出就爆紅。（取自台灣設計展）

    八卦山「天空遊戲場」採取雲朵設計，一推出就爆紅。（取自台灣設計展）

    在台灣設計展衝出高人氣的八卦山「天空遊戲場」，因為傳骨折事故要封了？彰化縣政府城觀處長王瑩琦表示，因為眺望台要施作遮陽板，加上天空步道二期廊道延伸工程，即日起封閉眺望台與溜滑梯區進行施工到明年1月底，同步改善溜滑梯緩衝區。

    「天空遊戲場」位於八卦山民族新村原址，配合台灣設計展一開放，馬上就造成塞車，雲朵藍白設計擄獲親子的心，雖然傳出骨折事故，仍受到許多大人、小孩的歡迎。

    但有民眾發現「天空遊戲場」貼出公告，將要局部封閉施工，擔心會全區避免使用，讓小朋友就少了一個去處。王瑩琦強調，就是長得像翅膀的眺望區要施作遮陽板，才會部分空間封閉，除了溜滑梯以外，仍可使用。

    王瑩琦指出，眺望區的遮陽板是採用鋁包板，施作難度不低，加上為了通往中興莊的天空步道二期廊道延伸工程，才會封閉部分區域，而溜滑梯也會進行緩衝區的改善。

    八卦山「天空遊戲場」因眺望台要施作遮陽板，將封閉部分區域。（縣府提供）

    八卦山「天空遊戲場」因眺望台要施作遮陽板，將封閉部分區域。（縣府提供）

    八卦山「天空遊戲場」採取雲朵設計。（取自台灣設計展）

    八卦山「天空遊戲場」採取雲朵設計。（取自台灣設計展）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播