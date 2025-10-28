桃園大溪金山路不堪雨襲路面隆起變形 即起緊急封路

桃園大溪金山路因連日雨襲，柏油路面路面隆起變形，即日起緊急封路。（大溪區公所提供）

受風神颱風外圍環流、擾動與東北季風共伴效應影響，北台灣出現罕見且持久的「共伴效應接力」，連下7天大雨，桃園市大溪區永福里金山路路面，近日出現長約70公尺的嚴重隆起變形與路面裂縫，大溪區公所為維護通行安全，即日起封路執行雙向交通管制，市府水務局預計31日下午4點邀請專家學者一同會勘。

桃園市議員李柏坊今（28）日指出，金山路為大溪美華地區通往永福里虎豹坑的產業道路，平日來往車輛雖然不多，仍有在地人通行此便道，也有遊客使用該道路前往當地餐廳用餐。近日接連下起豪大雨，導致該條路將近70公尺的路面出現嚴重隆起，甚至路面出現很長一條裂縫造成車輛通行時十分危險。

地方居民抱怨類似狀況2年前也曾發生過，因此，要求相關單位應尋求專家協助診斷，找出路面斷裂隆起的發生原因，才能徹底整修根治，避免類似狀況一再發生，給予用路人通行安全。

對此，大溪區公所工務課長黃羚蓉說，永福里金山路路面隆起，早在2022年時里長就有通報類似狀況，當年有邀請水土保持、土木技師公會以及水保署、水務局等相關單位共同會勘，因為隆起的高度不高，有做路面修復以及地下涵管清空讓水源流通改善，近期因為連日下雨，現場發現道路隆起的高低差有20公分的落差，為避免車輛尤其是機車行經造成危險，短期先暫時封路禁止通行確保安全。之後會先做擋土牆及路面的刨除加封，也邀請水務相關單位專家共同會勘，進一步研擬長遠的改善計畫。

桃園大溪金山路因連日雨襲，柏油路面路面隆起變形，即日起緊急封路。（大溪區公所提供）

