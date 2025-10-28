傻了！彰化市中興莊打造「鐵殼船」公共藝術 遭質疑看攏嘸

彰化中興莊砸760萬打造「鐵殼船」公共藝術，在台灣設計展期間引發熱議。（記者劉曉欣攝）

在台灣設計展「人人百貨」進駐彰化市中興莊落幕後，也讓中興莊眷村文化園區一炮而紅，但許多人發現東側廣場有艘「鐵殼船」，令人覺得「看攏嘸」，爆料民眾指出，這是砸了760萬打造公共藝術，質疑標案審查是否存有黑幕。對此，文化局強調，一切依法行政。

爆料民眾表示，「鐵殼船」看起來就是一艘鐵皮船，船上有棲息的鳥群，許多人來看「人人百貨」，意外發現這艘船，看起來像是公共藝術。但如果是公共藝術作品，就應該設立解說牌，才能讓明白藝術創作的發想與意義。

爆料民眾指出，這艘「鐵殼船」原來是造價760萬公共藝術，比起一尺之隔的「中興莊故事館」編列550萬元還要多。而「鐵殼船」得標業者當初投標太匆忙，只有一件電腦動畫，就擊敗有充分準備而來的其它業者，也讓業者稱奇，尤其該得標者也曾參與縣府其它標案，多次修改均未通過審查，又何以通過中興莊的資格標審查。

縣議員楊子賢表示，有關公共藝術的設置相關流程與作業，都應該公開透明才對。

文化局強調，中興莊公共藝術一切依法行政，經費由彰化縣公共藝術基金支應，而依據「公共藝術設置辦法」規定，藝術家創作費應達公共藝術製作費之15%以上。其作品徵選一切按照規定，由評選委員會評選第1名作品，由於中興莊園區尚未完工，將等完工才會揭牌啟用。至於「中興莊故事館」經費，則是依照實際業務需求編列，兩項工程都是依法行政，審慎執行。

彰化中興莊在東側廣場打造「鐵殼船」公共藝術，船上還有鳥群意象。（記者劉曉欣攝）

彰化中興莊打造故事館。（記者劉曉欣攝）

台灣設計展期間的「人人百貨」進駐彰化中興莊，也讓中興莊一炮而紅。（資料照，記者劉曉欣攝）

