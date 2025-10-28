斥資56億 桃市府、國產署、新光合纖打造北台灣最大智慧無人機載具中心

桃園市長張善政（左六）等人出席「新光InnovHUB第一期開工動土暨蓋亞資本啟動典禮」。（桃市府提供）

桃園市政府與財政部國有財產署在楊梅區合作規劃「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」案，由新光合纖得標取得50年地上權，並成立新光幼獅公司作為專案公司營運，總面積11.3公頃，分兩期開發，分別預定於2027年中及2030年中完工；今（28）日舉辦新光「InnovHUB」第一期開工動土與蓋亞資本啟動典禮，首期開發案預計斥資56億元，打造北部規模最大的智慧無人機載具中心。

國有財產署長曾國基蒞會表示，感謝桃園市府團隊與新光集團攜手合作，促成國有土地有效活化，共同打造無人機創新基地，樹立中央、地方與民間合作典範。無人機與青創產業是當前國家發展重要政策，不僅能帶動青年投入、促進科技應用，更能在農業、災防、國土管理等領域展現高效能，期盼本案未來順利推動，實現創新願景。

桃園市長張善政表示，現場緊鄰幼獅工業區，將命名為「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」，象徵地理上的連結，寓意其為產業界孕育創新動能的幼獅；園區規劃無人機與人工智慧產業，兩者相輔相成，能成為最具特色的青創基地，感謝新光集團看見桃園的科技潛能與創新能量，與市府攜手實現青創願景。

張善政提到，此基地超過3萬坪，市府希望規劃有別於傳統產業用地，以青年創業村為定位，導入創新能量與新創資源。在招標初期雖面臨挑戰，新光集團積極參與桃園青創願景，設立新光幼獅公司專案推動，並籌設創投平台「蓋亞資本」，展現高度決心與行動力。相信在新光集團的堅定投入與市府的全力協助下，定能共同打造全台最具規模與特色的青創基地。

新光合成纖維公司董事長吳東昇也說，將打造「新光InnovHUB」為全國功能最完整的智慧無人載具中心，結合研發、測試、生產、人才培育、試飛與考照於一體的創新基地。桃園擁有完整電子與精密製造體系，從零組件到系統整合皆具備優勢，新光InnovHUB可望借重此基礎，促使創新構想轉化為具國際競爭力的產品。此外，同步成立「蓋亞資本」，以支持青年創業與創新事業的發展，建立從技術研發到商業化的完整創新生態系統，期盼未來透過政府政策引導、企業資源投入與年輕世代的創意熱情，共同打造臺灣無人機產業新時代。

包括新光幼獅公司執行長陳榮坤、義美食品公司總經理高志明、桃園市議員舒翠玲、李家興、鄭淑方、張曉昀等人出席活動。

