    首頁 > 生活

    高雄萬聖節大南瓜主題 10/31隆重登場多處將交管

    2025/10/28 23:12 記者黃良傑／高雄報導
    高雄萬聖節大南瓜主題31日隆重登場，多處將進行交管。（資料照）

    「2025高雄萬聖節」將於10月31日至11月2日在衛武營國家藝術文化中心隆重登場，今年以大南瓜為主題，結合萬聖節氛圍與藝術創意，打造南台灣最熱鬧的萬聖節派對，附近交通將有管制措施。

    活動單位安排衛武營周邊舉辦一系列精彩活動，包括大南瓜燈光秀、變裝遊行、舞台演出、限定打卡裝置及百攤市集，邀請市民朋友一同來「搞怪」、共度歡樂時光，預計將會吸引大批人潮、車潮湧入。

    教育局表示，因活動周邊車位有限，為維護活動安全與交通順暢，呼籲民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸前往，捷運衛武營站6號出口步行即可抵達會場，最為便利，活動期間周邊將實施機動交通管制，並提供周邊收費汽車停車及免費機車停放資訊。

    預計活動期間交通恐易壅塞，因此，提前規劃交通方式，汽車停車方面，衛武營都會公園北區停車場、衛武營地下停車場、衛武營東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場。

    另有機車停車場供免費停放，10/31下午17:00-22:00：忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中，自11/1、2日12:00–22:00，可停議會路停車區、忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小，其中11/1配合鳳新高中及忠孝國中校慶，當天17:00後始開放機車停車，請務必配合現場工作人員引導。

    高雄萬聖節大南瓜主題31日隆重登場，多處路段將進行交管。（教育局提供）

    高雄萬聖節大南瓜主題31日隆重登場多處將交管。（教育局提供）

