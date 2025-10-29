數據曝光！台中稽查廚餘養豬場僅5％ 江肇國怒：盧秀燕根本說謊

台中市長盧秀燕（中）喊「台中將採全國最嚴防疫標準、目標清零解封」，還宣稱「天天視訊人盯桶」。（資料照）

首次上稿 10-28 22:59

更新時間 10-29 06:34

台中市梧棲區一處使用廚餘的養豬場爆發非洲豬瘟，民進黨台中市議員江肇國昨（28）日晚間在臉書貼出環境部公布的最新數據，截至27日，全國廚餘再利用養豬場稽查率平均為46％，身陷風暴的台中市總共只有37場，卻只查了2場，稽查率僅5％，全國倒數第二，他痛批：「這是什麼爛市府啊？！」

江肇國表示：「不是愛管廚餘，而是看完剛剛查到的資料，真想問這是什麼爛市府啊？」他說，疫情爆發至今，全國為了防疫都在認真稽查養豬場廚餘，「結果台中市直到昨天竟然只查了兩家豬場，僅占全市的5%，全國第二爛！」

他貼出環境部公布的表格顯示，截至10月27日，全國435家廚餘再利用養豬場中，已稽查201場，整體稽查率46％。其中南投、高雄、嘉義都達100％，新北市99％，但台中市37場中僅查2場，比例只有5％。

江肇國指出：「環保局在疫情爆發以後只稽查兩場，是代表除了案發場以外，只有稽查一場的意思嗎？怎麼可以荒謬到這種地步？」

他更質疑，盧秀燕才喊「台中將採全國最嚴防疫標準、目標清零解封」，還宣稱「天天視訊人盯桶」，但實際防疫稽查成效卻幾乎墊底。他怒批：「聽起來很嚴格，但事實卻是連查都沒有查，根本都在說謊！」

最後江肇國直言：「台中是疫情的破口，竟然還敢混到如此地步，廢到拖累全國！這樣的市府真的難以原諒！」

截至10月27日，全國435家廚餘再利用養豬場中，已稽查201場，整體稽查率46%。台中市37場中僅查2場，比例只有5%，幾乎墊底。（圖翻攝自江肇國臉書）

