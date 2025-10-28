跌破眼鏡！彰化縣10大違停熱點出爐 「這條巷子」首度入榜

田中鎮高鐵二路再度蟬連彰化縣違停第一名。（民眾提供）

別讓荷包飛了！彰化縣警局公布今年以來的10大違停熱點，第一名仍是去年冠軍的田中鎮高鐵二路，但最令人意外的是鹿港鎮青雲路73巷首度入榜，還衝上第4名，警方分析，因為周邊道路劃設綠底的人行步道，不少車輛改停巷子，卻因巷道狹窄影響會車而遭到檢舉通報。

彰化縣今年1月到10月的10大違停熱點，總計開出3386張罰單，其中十大熱點有7處都在員林市，其餘田中鎮、鹿港鎮與彰化市各1處。

警方指出，田中高鐵二路以989件高居第一名，大多數都是趕著搭高鐵的民眾，為了省錢就近停放路邊，但道路劃設有紅線、黃線或是路口轉角，就是不能停車。第2名、第3名分別為員林市中山路2段與員林市中正路，各以394件、369件緊追在後。

鹿港鎮青雲路73巷衝入第4名，共開出268張違停罰單。由於鹿港護安宮一帶劃設綠底人行步道，居民的車子改停到巷子，由於巷子窄，一停車就影響會車，只要有民眾通報，員警就會到場前往取締。

違停第5名為員林民權路253件、第6名為彰化市三民路242件、第7名為員林中山路1段 227件、第8名為員林三民東街220件、第9名是員林光明街215件，第10名為員林市的林森路209件。

依照道交條例規定，車輛違停人行道、紅線可處600元以上、1200元以下罰款，若是汽車併排臨停則處2400元罰鍰，因此，10大違停熱點罰款超過200萬元。

鹿港鎮青雲路73巷擠入全縣十大違停熱點，主因是附近道路劃設綠底人行步道，車輛轉往巷子停車。（取自GOOGLE MAPS）

員林市中山路2段是彰化縣違停第二名，中山路一段是第七名。（民眾提供）

