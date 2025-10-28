提升產攜合作僑生專班教育品質 全教總籲改善私校高中職教師待遇

全教總呼籲政府單位檢討私立高中職教師權益。（資料照）

為因應少子化，教育部與僑委會自2014年起推出了「3+4產學攜手合作僑生專班」，許多私立高職參與，不過全教總指出，私立高中職教師待遇遭政府忽視，呼籲應檢討相關政策，包括兼任教師鐘點費、授課節數、研究加給、退撫提撥比率等均應比照公校教師。

「3+4產學攜手合作僑生專班」以東南亞學生居多，全教總表示，私立學校的老師們，除了負擔一般學生的教學與輔導之外，僑生專班教師的辛苦還包含處理語言隔閡、文化適應輔導、學業與生活管理、以及因應技職專班「半工半讀」模式的挑戰，全盤性輔導工作的負擔相當大，但教育部卻似乎對私校高中職教師的待遇視而不見。

全教總說明，114學年度開始，教育部修改了「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，將私立專科以上兼任教師鐘點費由「學校視財務狀況定之」改成「不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額」，這樣基本的保障卻獨漏了高中職的私立學校教師，除此之外，教育部制定的「高級中等教育法」第32條條文僅規定了公立學校的授課節數，由各該主管機關訂之，但對於私立高中職教師每週授課節數標準卻完全忽視，讓私校教師權益嚴重受到戕害。

全教總認為，這些私立學校的僑生專班，其實代表了台灣的國際形象，更應該要給教學現場的教師們有足夠合理的勞動條件，才不會影響了這些僑生的學習權益。

全教總呼籲，教育部應正視私立高中職教師在僑生專班中的重要角色，並儘速檢討相關政策，除了前述的鐘點費與不得低於公立學校還有制訂與公校一致的授課節數之外，更應該修正「教師待遇條例」，將私校學術研究加給比照公校教師；以及將私校教師退撫提撥比率從12%提高到與公立學校相同的15%，提高保障。

