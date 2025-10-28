為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    網瘋傳「摘除子宮噩夢開始」 婦產科醫逐條打臉：別被嚇到！

    2025/10/28 23:53 即時新聞／綜合報導
    一篇「44歲摘除子宮—噩夢的開始」的文章在網路瘋傳，婦產科醫師謝筱芸強調，文中充滿誤解與迷思。示意圖。（圖取自shutterstock）

    一篇題為「44歲摘除子宮—噩夢的開始」的文章，近日在社群網路瘋傳，內文充滿恐懼語句，包括「會漏尿」、「胃和膀胱會掉下來」、「體力變差」，不少女性讀後憂心忡忡。然而，婦產科醫師謝筱芸看完後直搖頭，指出文中充斥許多誤解與迷思。

    謝筱芸醫師臉書貼文指出，首先，關於「拿掉子宮就會漏尿」的說法，她強調，漏尿主因是「骨盆底肌肉鬆弛」，不管有沒有子宮都可能發生。懷孕、生產、肥胖、長期便祕或咳嗽都會影響。反而有部分婦女因為子宮肌瘤長期壓迫膀胱，手術切除後反而排尿更順暢。並提醒，許多人誤用「束腹帶」防漏尿，實則會增加腹壓，反而讓漏尿更嚴重。

    其次，關於「子宮拿掉，胃會掉下來」的說法，謝醫師直言完全錯誤。她解釋，子宮在骨盆底，胃在橫膈膜下，中間隔著腸子和內臟脂肪層，根本差了十萬八千里。手術後若覺得陰道鬆或下墜，那是「陰道頂端脫垂」，與「胃掉下來」完全無關。專業的婦科醫師會手術前一起評估，若手術前就發現有鬆弛狀況，可以同時做子宮切除和骨盆底修補。

    再者，關於「摘子宮會變老、體力變差」的說法，她也給出澄清，子宮不是荷爾蒙來源，真正分泌女性荷爾蒙的是「卵巢」。只要卵巢還在，荷爾蒙、代謝、體力都不會因此下降。術後初期的疲倦，多半是恢復期或長期貧血造成，應該好好檢視飲食和營養素的攝取，讓身體慢慢恢復。

    最後，謝醫師語重心長地表示，「正確的健康知識能破除恐懼。不要被『恐怖故事』嚇到而延誤治療，找專業的醫師討論清楚、好好評估、再做決定。」。

