    首頁 > 生活

    別再被低脂、有機標籤騙！ 專家曝5種「偽健康食物」

    2025/10/28 22:04 即時新聞／綜合報導
    專家提醒，5種「偽健康食物」只是被行銷話術包裝過度，示意圖。（資料照）

    專家提醒，5種「偽健康食物」只是被行銷話術包裝過度，示意圖。（資料照）

    不少民眾追求健康飲食，特別偏好選購標榜「有機」、「低脂」等產品，但專家提醒，有5種「偽健康食物」只是被行銷話術包裝過度；實際上，含有高糖、高鈉或高熱量，吃多不但無助健康，甚至可能造成反效果。

    紐約郵報》報導，主廚兼營養顧問奇爾（Chill）指出，許多「健康食品」只是靠標籤營造出營養形象。研究顯示，消費者常會低估貼上「有機」或「低脂」標籤的食品熱量，誤以為它們更健康，但事實上這些食物熱量與糖分仍偏高。他強調，健康飲食的關鍵在於「內容物」而非「標籤」。

    奇爾點名五種「偽健康食物」，包括巴西莓碗、蔬菜脆片、蛋白飲、果昔與排毒果汁，以及橄欖油。他表示，巴西莓碗一旦加上蜂蜜、水果與格蘭諾拉麥片，糖分會暴增；而蔬菜脆片雖名為「蔬菜」，卻在製程過程中營養流失且含有大量澱粉與鹽分。蛋白飲則常含有人工甜味劑與化學添加物，長期飲用恐影響腸道健康與專注力。

    奇爾進一步指出，市售的果昔與排毒果汁，多經過高溫殺菌或額外加糖，導致營養價值降低、熱量偏高；而橄欖油雖富含有益心血管的好油脂，但仍須注意用量。他提醒，想吃得健康，應儘量選擇原型食物並重視份量控制，別被「健康標籤」迷惑，才是維持身體健康的不二法門。

