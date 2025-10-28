為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    最佳生命教育！鳳新高中風倒木變長椅 發揮逆境重生力量

    2025/10/28 21:16 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳新高中將倒下印度紫檀，打造多張木質長椅，供師生休憩充電。（校方提供）

    鳳新高中將倒下印度紫檀，打造多張木質長椅，供師生休憩充電。（校方提供）

    國立鳳新高中一棵陪伴師生50年印度紫檀，6層樓高壯不敵4颱侵襲倒下壓毀旗桿，師生發揮逆境重生力量，打造多張木質長椅，分布校園多處角落，陪伴師生休憩充電，感受愛、責任與永續，成為最佳生命教育。

    師生認為印度紫檀是校園一部分，倒下不代表結束，推動校園再造計畫，由總務處主任高宜宏領軍，結合庶務組長劉家宏與鄭義騰巧手，風災後展開木作行動，搬運、鋸切、打磨、上漆，打造木質長椅重生，減碳減廢實踐環境永續，經打磨與拋光呈現光澤，散發淡淡自然香氣，放置演奏廳外走廊等處，供師生歇息、閱讀與交流，以另一種形式繼續陪伴師生。

    家長會長李妮樺深受感動表示，鳳新高中不只是一所學校，更是溫暖有情的大家庭，從一棵倒下的樹木，到一張承載笑容的長椅，這不只是環保行動，更是教育最動人的體現，讓孩子從身邊事物，學會珍惜、懂得感恩。

    校長陳江海表示，風倒木再利用不僅實踐環保，更是展現教育信念，一棵樹的倒下，讓校方重新思考教育的力量，真正教育不只是傳授知識，而是教會孩子在逆境中找到重生的勇氣，學會在風雨後重新挺立，像旗桿一樣堅定，也像紫檀一樣溫柔。

    陳江海進一步指出，校方將持續推動校本環境教育課程與永續行動學習計畫，讓學生參與實作歷程，從風倒木再利用中體驗「減碳、循環、再生」價值，從旗桿重新挺立，象徵堅韌與榮光，到印度紫檀重生是愛與希望，師生修復不只是校園，更是一份對土地的感情與責任。

    鳳新高中印度紫檀不敵四颱侵襲倒下壓毀旗桿。（校方提供）

    鳳新高中印度紫檀不敵四颱侵襲倒下壓毀旗桿。（校方提供）

    校方親自搬運、鋸切、打磨、上漆，打造木質長椅。（校方提供）

    校方親自搬運、鋸切、打磨、上漆，打造木質長椅。（校方提供）

    校方親自搬運、鋸切、打磨、上漆，打造木質長椅。（校方提供）

    校方親自搬運、鋸切、打磨、上漆，打造木質長椅。（校方提供）

