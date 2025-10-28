為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    溫體豬斷貨！彰化排隊名店「大元麻糬」暫時停賣鹹麻糬

    2025/10/28 20:26 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化排隊名店「大元麻糬」，經常大排長龍。（資料照）

    彰化排隊名店「大元麻糬」，經常大排長龍。（資料照）

    台灣爆發非洲豬瘟，宣布全國禁運、禁宰豬隻再延長10天，彰化排隊老店「大元麻糬」也停賣招牌鹹麻糬。業者許世昌表示，鹹麻糬包的是豬瘦肉，向來是採用溫體豬肉，就等溫體豬肉上市再來開賣。

    許世昌指出，鹹麻糬以糯米食材為外皮，精選瘦肉、竹筍、紅蘿蔔等為鹹餡食材，所有產品都是手工製作，豬肉都是採買新鮮的溫體豬肉。因此，當鹹麻糬在10月26日賣完之後，得知豬隻禁運禁宰再延10天，在無法取得溫體豬肉下，就決定先暫時停賣鹹麻糬。

    許世昌強調，目前還有開店賣甜麻糬與香菇素麻糬，甜的口味有紅豆、綠豆、花生、芝麻，有些客人會指定要買鹹的，就只能等到溫體豬肉上市之後再來買了。

    彰化阿璋肉圓、阿三肉圓都已暫時停賣，直接宣布11月8日再恢復開賣，北門口肉圓總店也暫時休息，等溫體豬肉來了再說。阿泉爌肉飯月底將推出新品滷雞腿飯，爌肉飯等到溫體豬肉上市再說。正彰化肉圓也將暫時停賣傳統肉圓，月底將推出雞肉圓。

    彰化排隊名店「大元麻糬」暫時停賣招牌鹹麻糬（有灑椰子粉），其它口味照常供應。（資料照）

    彰化排隊名店「大元麻糬」暫時停賣招牌鹹麻糬（有灑椰子粉），其它口味照常供應。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播