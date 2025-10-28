溫體豬斷貨！彰化排隊名店「大元麻糬」暫時停賣鹹麻糬

彰化排隊名店「大元麻糬」，經常大排長龍。（資料照）

台灣爆發非洲豬瘟，宣布全國禁運、禁宰豬隻再延長10天，彰化排隊老店「大元麻糬」也停賣招牌鹹麻糬。業者許世昌表示，鹹麻糬包的是豬瘦肉，向來是採用溫體豬肉，就等溫體豬肉上市再來開賣。

許世昌指出，鹹麻糬以糯米食材為外皮，精選瘦肉、竹筍、紅蘿蔔等為鹹餡食材，所有產品都是手工製作，豬肉都是採買新鮮的溫體豬肉。因此，當鹹麻糬在10月26日賣完之後，得知豬隻禁運禁宰再延10天，在無法取得溫體豬肉下，就決定先暫時停賣鹹麻糬。

許世昌強調，目前還有開店賣甜麻糬與香菇素麻糬，甜的口味有紅豆、綠豆、花生、芝麻，有些客人會指定要買鹹的，就只能等到溫體豬肉上市之後再來買了。

彰化阿璋肉圓、阿三肉圓都已暫時停賣，直接宣布11月8日再恢復開賣，北門口肉圓總店也暫時休息，等溫體豬肉來了再說。阿泉爌肉飯月底將推出新品滷雞腿飯，爌肉飯等到溫體豬肉上市再說。正彰化肉圓也將暫時停賣傳統肉圓，月底將推出雞肉圓。

彰化排隊名店「大元麻糬」暫時停賣招牌鹹麻糬（有灑椰子粉），其它口味照常供應。（資料照）

