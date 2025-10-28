為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    普發1萬元》13歲以上孩童不能代領 數發部曝原因！

    2025/10/28 20:49 即時新聞／綜合報導
    普發現金1萬元，11月5日開放登記，最快11月12日入帳。（資料照）

    政府拍板普發現金1萬，11月5日開放登記，最快11月12日入帳，不過相關規定指出，13歲未成年者孩童不得由家長代領，引發部分民怨，國民黨批評「擾民」。對此，數位發展部今天（28日）說明訂出「13歲」這個代領年齡門檻的原因，都是為了尊重青少年理財自主。

    數發部今天發布公告回應普發現金專案相關疑慮，首先是「13歲以上無銀行帳戶是否不能登記、只能排隊？」，數發部表示，本次普發現金系統平台的核心設計，以保障民眾領取安全與防止冒領為最高原則。線上登記會將現金直接撥入金融帳戶，因此，需檢核確為本人持有的金融帳戶，且與身分證號、健保卡號的持有人一致，確保領款人即為本人，沒有國內金融帳戶之民眾，只能持身分證明文件親自至郵局臨櫃領取現金，這是防止線上登記詐領的重要機制。

    接著是為何要訂出「13歲」這個代領年齡門檻，數發部表示，這項規定是延續前年（112年）普發現金的作法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定，「未滿7歲的兒童沒有行為能力，所有金融相關事務都必須由父母代辦，因此普發現金會由父母代領，並透過健保卡與身分證、帳戶資訊進行驗證；7歲到未滿13歲的孩子，已具基本判斷能力，可由父母代領，也可以選擇用自己的帳戶領取，讓家庭有更多彈性；13歲以上的少年，已能獨立處理金融事務，因此可以自行領取現金。」

    數發部指出，這樣的年齡劃分，兼顧法律依據與實務考量，讓家長與子女可依家庭狀況作出最合適的選擇。最後數發部強調，政府在設計領取流程時，特別注重身分驗證與資安防護，確保現金發放正確無誤，同時也尊重青少年的理財自主能力。最後，數發部提醒民眾，政府公告資訊都以普發現金網站 10000.gov.tw 的訊息為準，勿輕信不實訊息或可疑連結，共同防止詐騙事件發生。

