為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網傳非洲豬瘟不實影片 防檢署：已請FB下架、追查來源法辦

    2025/10/28 20:31 記者楊媛婷／台北報導
    臉書上有AI變造農業部長陳駿季發言的不實影片。（防檢署提供）

    臉書上有AI變造農業部長陳駿季發言的不實影片。（防檢署提供）

    國內爆發首例非洲豬瘟疫情，農業部上下忙防堵疫情，卻有無良廠商用AI剪輯農業部長陳駿季發言，並稱農業部和廠商合作推廣販售電動噴霧器，以避免家中寵物感染非洲豬瘟，防檢署呼籲民眾千萬不要相信，也重申非洲豬瘟不會傳染豬以外的動物。

    防檢署表示，今（28日）接獲民眾檢舉於社群網路平台臉書Facebook（FB）有用數位（AI）生成剪輯變造陳駿季發言的不實影片，該變造影片以非洲豬瘟議題宣導為前提，引用部長發言畫面生成不實音訊，謊稱農業部與廠商合作推廣販售電動噴霧器，呼籲民眾切勿相信，除已請臉書下架該影片，並將追查影片來源，以及採取法律途徑。

    防檢署說明，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，病毒感染對象僅針對豬隻，不會傳染其他畜禽養殖動物如牛、羊、雞或寵物犬貓等，請民眾不用恐慌。

    防檢署再次呼籲各地方政府及養豬業者務必提高警覺，落實場內生物安全措施，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報。

    防檢署表示，非洲豬瘟只會傳染給豬隻，不會傳染給豬以外的動物。（防檢署提供）

    防檢署表示，非洲豬瘟只會傳染給豬隻，不會傳染給豬以外的動物。（防檢署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播