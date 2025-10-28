網傳非洲豬瘟不實影片 防檢署：已請FB下架、追查來源法辦

臉書上有AI變造農業部長陳駿季發言的不實影片。（防檢署提供）

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，農業部上下忙防堵疫情，卻有無良廠商用AI剪輯農業部長陳駿季發言，並稱農業部和廠商合作推廣販售電動噴霧器，以避免家中寵物感染非洲豬瘟，防檢署呼籲民眾千萬不要相信，也重申非洲豬瘟不會傳染豬以外的動物。

防檢署表示，今（28日）接獲民眾檢舉於社群網路平台臉書Facebook（FB）有用數位（AI）生成剪輯變造陳駿季發言的不實影片，該變造影片以非洲豬瘟議題宣導為前提，引用部長發言畫面生成不實音訊，謊稱農業部與廠商合作推廣販售電動噴霧器，呼籲民眾切勿相信，除已請臉書下架該影片，並將追查影片來源，以及採取法律途徑。

防檢署說明，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，病毒感染對象僅針對豬隻，不會傳染其他畜禽養殖動物如牛、羊、雞或寵物犬貓等，請民眾不用恐慌。

防檢署再次呼籲各地方政府及養豬業者務必提高警覺，落實場內生物安全措施，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報。

防檢署表示，非洲豬瘟只會傳染給豬隻，不會傳染給豬以外的動物。（防檢署提供）

