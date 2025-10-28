議員張嘉玲籲仿首爾立「行人巨型遮陽傘」侯友宜：評估若無問題先做示範

新北市議員張嘉玲表示，行人巨型遮陽傘在韓國施政有感度民調排名第一。（記者黃政嘉攝）

夏天炎熱難耐，新北市多處行人紅燈秒數週期逾210秒，新北市議員張嘉玲今在市議會總質詢時，建議市府效法韓國首爾引進行人巨型遮陽傘，對抗明年熱浪。新北市長侯友宜表示，會跟交通局討論，看如何兼顧防颱、防熱與多功能使用，若無太大問題，看明年有沒有機會先找地方做示範。

張嘉玲表示，行人巨型遮陽傘在韓國施政有感度民調排名第1，好處是可讓行人等紅燈過馬路時待在蔭涼處，避免提早衝過馬路；陰影處自然形成行人專等區，類似機車待轉區，提醒車輛注意；行人在陰影處較能提高專注，注意周遭交通狀況。

張嘉玲說，韓國自2017年到2020年裝了逾萬把巨型遮陽傘，顯示是可學習的好經驗，且功能持續進步，像噴霧降溫、裝設CCTV及LED，甚至有物聯網智慧功能，可自行分析溫、濕度等環境資訊，先前市府評估功能要請人開、關恐有麻煩，但此設施已能自動應對，減少挑戰。

侯友宜表示，新北市逾210秒的紅燈週期路口約586個，只要能讓行人更安全、舒服，巨型遮陽傘不是不可以做，會跟交通局討論，如何兼顧防颱、防熱與多功能使用，功能若已成熟，另評估故障率與裝設影響，若無大問題，有機會先找幾個地方做示範，示範得好再大力推，相關法規也可配合。

侯友宜說，將請交通局統籌，就傘的功能性、價錢等方面研究、了解，整個新北市都會盤點，研議3個月後，看明年有沒有機會，搞不好LED燈也可以跑打詐宣傳、過年恭喜等資訊。

新北市議員張嘉玲（右）建議市府效法韓國首爾引進行人巨型遮陽傘，對抗熱浪。（記者黃政嘉攝）

