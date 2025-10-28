6邦交國青年參訪阿公店水庫、復興渠 讚台灣農業科技進步

邦交國青年參訪高雄阿公店水庫。（農水署提供）

農水署高雄管理處打造智慧水資源管理系統，發揮精準灌溉節水，更提升防洪即時效益，6國邦交國青年來台實地走訪，驚嘆台灣農業科技進步！

國合會推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，屏東科技大學教授簡赫琳帶領6個邦交國青年8人，參訪水利署南區水資源分署阿公店水庫，以及農田水利署高雄管理處復興渠水利設施，實地了解智慧水資源管理系統，台灣農業灌溉精進發展現況。

高雄管理處長呂文豪表示，水資源是世界最重要資產，透過人工智慧有效利用水資源，對所有國家來說都至關重要，尤其極端氣候造成降雨少且不穩定，必須有新想法和計劃，改良與精進農業灌溉方式，結合水資源管理與人工智慧兩者應用建立完成系統，將是未來人類永續發展中最具關鍵性的指標與方向。

岡山工作站長陳慶壕解說復興渠幹線入口水門取水自阿公店水庫，灌溉高雄阿蓮與岡山灌區，已完成「復興渠幹線全線水閘門自動化系統」，除了強化用水調配與灌溉節水，大幅提升巡水人員安全與防洪即時效益。

阿蓮工作站長吳仲穆導覽復興渠水利設施，介紹復興渠幹線全線水閘門自動化系統設備，以及遠端閘門遙控系統操作模式，如何達成精進灌溉管理與積極防災目標。

一行人也參觀沉浸科技及數位雙生技術等二項最新建置科技展示系統，對於台灣發展農業新興研究科技成果印象深刻，並走訪阿公店水庫壩頂，欣賞水庫環湖風景，並拍下美照作為紀念。

邦交國青年參訪高雄農業灌溉設施。（農水署提供）

