為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    報到當天就離職！桃園勞檢員流動率高 57人負責逾6000工地

    2025/10/28 19:48 記者李容萍／桃園報導
    桃園市府勞檢處案件量持續攀升，每位勞檢員負責案件超負荷，流動率超高。（勞檢處提供）

    桃園市府勞檢處案件量持續攀升，每位勞檢員負責案件超負荷，流動率超高。（勞檢處提供）

    桃園市正處建設期，建案齊發，有超過6000個營造工地，市府勞動檢查處編制70名勞檢員缺額13人，工作高壓導致離職率高達23％，市府勞動局今（28）日在桃園市議會工作報告，不分黨派議員要求改善、喊話增人；勞動局長李賢祥坦言，勞檢員離職率高、有人報到當天就離職，未來擬設久任獎金留才、爭取增加員額，也將引進AI輔助、精簡流程，減輕勞檢員負擔。

    議員楊朝偉說，勞檢處編制檢查員50名、聘用20名，目前缺額達13人，令人憂心的是，近2年平均離職率高達23％，等於每4位檢查員就有1位離開，離開原因不外乎工作負擔沉重，人力吃緊已嚴重影響勞檢品質下降，勞檢是守護勞工權益的第一道防線，若人力長期不足，制度再完善也只是紙上談兵。

    議員于北辰提到，「工地安全依賴的是制度而不是運氣！」桃園的營造工地，從大型公共工程、科技園區建案、到民間住宅興建遍地開花，平均每名勞檢員要管上百個工地，嚴重超過負荷，要求成立「聯合工安巡查小組」，請工務局、建管處、都發局跨局處支援，並導入「智慧工安監測系統」利用AI影像辨識與IOT感測技術監測戴安全帽、安全索，以及比照新北、台中增設「工地安全稽查專員」。

    議員張桂綿、張曉昀也說，桃園是發展中的城市，而勞檢處列管的大型建案眾多，平均1人要負責上百個案場，負擔沉重，即使每天檢查也忙不過來，應積極爭取增加人力改變現狀；議員詹江村更說，「勞動局都無法照顧自己員工，遑論照顧全市其他勞工！」

    對此，李賢祥無奈坦言，「去年開5個缺，3個沒來、1個報到當天辦離職，最後只有1個留下來！」自己曾2度當面拜訪勞動部職業安全衛生署長林毓堂要人，爭取10名約用人員幫忙處理庶務，未來會持續導入AI、大數據和雲端平台輔助，精簡流程，並參考工程人員發放久任獎金，導入民間力量和廠協會、職業工會合作建立「安衛家族」、「區域聯防」宣導職安，盼減輕勞檢人力負擔達到事半功倍效果，長期規劃盼能擴編，不再拘泥於二級機關，以增進經歷，培植及拔擢人才。

    勞檢處長王振鴻說，勞檢案件包含重大職災調查、專案檢查、申訴案、監督輔導等，型態多元且複雜，自2019年開始至2023年案件量不斷攀升，從7483件增至1萬4437件、增幅93％，每位勞檢員負責案從155.9件增至244.7件，加上近年民眾惡意檢舉頻繁、營造工地人身風險高，促使人員離職，惡性循環加劇。

    桃園市府勞檢處案件量持續攀升，每位勞檢員負責案件超負荷，流動率超高。（勞檢處提供）

    桃園市府勞檢處案件量持續攀升，每位勞檢員負責案件超負荷，流動率超高。（勞檢處提供）

    桃園市府勞檢處案件量持續攀升，每位勞檢員負責案件超負荷，流動率超高。（勞檢處提供）

    桃園市府勞檢處案件量持續攀升，每位勞檢員負責案件超負荷，流動率超高。（勞檢處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播