報到當天就離職！桃園勞檢員流動率高 57人負責逾6000工地

桃園市府勞檢處案件量持續攀升，每位勞檢員負責案件超負荷，流動率超高。（勞檢處提供）

桃園市正處建設期，建案齊發，有超過6000個營造工地，市府勞動檢查處編制70名勞檢員缺額13人，工作高壓導致離職率高達23％，市府勞動局今（28）日在桃園市議會工作報告，不分黨派議員要求改善、喊話增人；勞動局長李賢祥坦言，勞檢員離職率高、有人報到當天就離職，未來擬設久任獎金留才、爭取增加員額，也將引進AI輔助、精簡流程，減輕勞檢員負擔。

議員楊朝偉說，勞檢處編制檢查員50名、聘用20名，目前缺額達13人，令人憂心的是，近2年平均離職率高達23％，等於每4位檢查員就有1位離開，離開原因不外乎工作負擔沉重，人力吃緊已嚴重影響勞檢品質下降，勞檢是守護勞工權益的第一道防線，若人力長期不足，制度再完善也只是紙上談兵。

議員于北辰提到，「工地安全依賴的是制度而不是運氣！」桃園的營造工地，從大型公共工程、科技園區建案、到民間住宅興建遍地開花，平均每名勞檢員要管上百個工地，嚴重超過負荷，要求成立「聯合工安巡查小組」，請工務局、建管處、都發局跨局處支援，並導入「智慧工安監測系統」利用AI影像辨識與IOT感測技術監測戴安全帽、安全索，以及比照新北、台中增設「工地安全稽查專員」。

議員張桂綿、張曉昀也說，桃園是發展中的城市，而勞檢處列管的大型建案眾多，平均1人要負責上百個案場，負擔沉重，即使每天檢查也忙不過來，應積極爭取增加人力改變現狀；議員詹江村更說，「勞動局都無法照顧自己員工，遑論照顧全市其他勞工！」

對此，李賢祥無奈坦言，「去年開5個缺，3個沒來、1個報到當天辦離職，最後只有1個留下來！」自己曾2度當面拜訪勞動部職業安全衛生署長林毓堂要人，爭取10名約用人員幫忙處理庶務，未來會持續導入AI、大數據和雲端平台輔助，精簡流程，並參考工程人員發放久任獎金，導入民間力量和廠協會、職業工會合作建立「安衛家族」、「區域聯防」宣導職安，盼減輕勞檢人力負擔達到事半功倍效果，長期規劃盼能擴編，不再拘泥於二級機關，以增進經歷，培植及拔擢人才。

勞檢處長王振鴻說，勞檢案件包含重大職災調查、專案檢查、申訴案、監督輔導等，型態多元且複雜，自2019年開始至2023年案件量不斷攀升，從7483件增至1萬4437件、增幅93％，每位勞檢員負責案從155.9件增至244.7件，加上近年民眾惡意檢舉頻繁、營造工地人身風險高，促使人員離職，惡性循環加劇。

