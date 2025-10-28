為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    辦職訓賽、秀成果 台南植栽花卉班高齡學員義賣作品助弱勢

    2025/10/28 19:46 記者王俊忠／台南報導
    園藝植栽與花卉美學設計高齡者專班學員義賣親手製作的作品，幫助台南風災災民。（記者王俊忠攝）

    園藝植栽與花卉美學設計高齡者專班學員義賣親手製作的作品，幫助台南風災災民。（記者王俊忠攝）

    大台南美姿禮儀造型職業工會接受勞動部雲嘉南分署與南市府勞工局委託舉辦職訓課程，並舉行今年度南市議長盃「園藝植栽花藝設計競賽」、職訓成果展及園藝植栽與花卉美學設計高齡學員班義賣學員們創意作品，分別募得3萬元捐助台南七股風災災民，與4千多元給安平地方社區。

    除了學員們的園藝植栽與花藝設計兩項競賽，28日舉行賽事的現場同步舉行學員「職訓成果展」，參與的學員有勞動部雲嘉南分署委辦的時尚美容專才實務班（新住民專班）、園藝植栽與花卉美學設計班（高齡者專班）以及南市府勞工局委辦的「活動會場設計實務班」、「整體造型實務培訓班」，這些職訓班學員在作品上展現接受訓練後的發想創意，讓人激賞。

    值得一提的是，由園藝植栽與花卉美學設計班（高齡者專班）20餘位學員親手製作、結合植物與創意設計的作品，分別推出義賣，數十件作品共募得3萬4千多元，其中3萬元捐助七股風災災民、另4千多元贊助安平社區。學員將習得的技能轉化為社會公益，延伸職訓的意義與價值。

    協辦活動的台南市議員李啟維肯定學員不分台灣與新住民，都認真把握職訓機會、學習技能，不論植栽或花藝設計都美不勝收，是提升城市美學的重要推手。

    有學員表示，很感謝舉行台南市議長盃競賽，讓學員觀摩彼此技藝；勞動部雲嘉南分署與台南市府勞工局委託工會舉行職訓班，也讓他們學到一技之長與謀生能力，有利於就業或是未來創業。

    台南市議員李啟維（左二）頒獎表揚在植栽設計競賽獲獎作品的創作者。（記者王俊忠攝）

    台南市議員李啟維（左二）頒獎表揚在植栽設計競賽獲獎作品的創作者。（記者王俊忠攝）

