2026航空桌曆來了！ 華航、虎航款式曝光「只送不賣」

華航2026年桌曆。（華航提供）

距離2026年剩2個月，各單位桌曆陸續出爐。華航以「解鎖世界之旅」為主題，可見機師、空服員、地勤及修護人員現身各航點，其中一位是AI空服員；台灣虎航則展現「熱情、溫暖、真誠」風格。兩間航空公司桌曆只送不賣，至ITF台北國際旅展有機會獲得。

華航表示，2026年桌曆以素材拼貼手法設計主視覺，並選出12個兼具故事性與想像空間的華航航點作為背景，包括鳳凰城、布拉格、清邁、紐約等地。桌曆可見機師、空服員、地勤及修護人員現身各航點，還有一位生成式AI虛擬制服人物現身。

華航桌曆限量印製，10月底起發送合作企業、晶鑽及翡翠會員等，參加今年11月7日至10日的ITF台北國際旅展華航展攤現場活動，也有機會獲得。

虎航桌曆也以虎航人員為主角、景點為背景製作，例如東京晴空塔、福島縣豬苗代花草園、鳥取砂丘。

虎航表示，2026年桌曆將作為台灣虎航於「ITF台北國際旅展」期間的成交禮；或是旅客於指定期間搭乘虎航航班，在機內購買免稅商品達指定金額門檻，也有機會將桌曆帶回家。

台灣虎航2026年桌曆。（虎航提供）

