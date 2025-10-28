打造文化觀光品牌 參山處11/8辦霧峰草地音樂會

參山處舉辦「霧峰草地音樂會」，11月8日至9日將在立院民主議政園區登場。（參山處提供）

交通部觀光署參山國家風景區管理處為行銷霧峰，將在11月8日至9日於霧峰立法院民主議政園區舉辦「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，打造從白天到夜晚、從土地到生活的沉浸式節慶體驗。

參山處副處長廖錫標表示，「阿罩霧草地音樂會」除是一場音樂盛會，更是一場結合在地文化與青春創意的城市節慶。活動邀集橫跨世代與曲風的音樂人登台，包括溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文等知名歌手，以及新世代歌手蕭容少、正宇、張晴與Aailyah等實力唱將，讓流行與獨立音樂共譜秋日旋律。

廖錫標表示，現場更設置「專業音樂人 × 在地團體」共演舞台，包括知名音樂團體-半線室內樂、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社與朝陽科大皇家熱舞社接力演出，從鼓聲、樂聲到舞動節奏，展現霧峰的青春活力與文化能量。

參山處長曹忠猷表示，現場特別邀請「台灣好威調酒大賽」冠軍林昱安，以霧峰地酒「初霧・吟釀」為靈感，現場調製限定特調《霧裡看花》和《醺霧》，搭配光影秀與遊園券，讓夜晚氣氛在微醺中延續。現場還集結超過40家特色攤位，從在地農特產、文創品牌、美食餐車到永續拾光跳蚤市集，展現霧峰結合農業、美食、文化的城市魅力。

參山處強調，音樂是文化的橋梁，也是連結土地與人的力量。透過「阿罩霧草地音樂會」，期盼以音樂為媒介，讓民眾在享受音樂與美食的同時，也更認識921地震教育園區、光復新村、亞洲大學美術館、菇類博物館等在地特色景點。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

參山處舉辦「霧峰草地音樂會」行銷霧峰。（記者陳建志攝）

