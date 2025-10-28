為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    打造文化觀光品牌 參山處11/8辦霧峰草地音樂會

    2025/10/28 19:41 記者陳建志／台中報導
    參山處舉辦「霧峰草地音樂會」，11月8日至9日將在立院民主議政園區登場。（參山處提供）

    參山處舉辦「霧峰草地音樂會」，11月8日至9日將在立院民主議政園區登場。（參山處提供）

    交通部觀光署參山國家風景區管理處為行銷霧峰，將在11月8日至9日於霧峰立法院民主議政園區舉辦「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，打造從白天到夜晚、從土地到生活的沉浸式節慶體驗。

    參山處副處長廖錫標表示，「阿罩霧草地音樂會」除是一場音樂盛會，更是一場結合在地文化與青春創意的城市節慶。活動邀集橫跨世代與曲風的音樂人登台，包括溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文等知名歌手，以及新世代歌手蕭容少、正宇、張晴與Aailyah等實力唱將，讓流行與獨立音樂共譜秋日旋律。

    廖錫標表示，現場更設置「專業音樂人 × 在地團體」共演舞台，包括知名音樂團體-半線室內樂、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社與朝陽科大皇家熱舞社接力演出，從鼓聲、樂聲到舞動節奏，展現霧峰的青春活力與文化能量。

    參山處長曹忠猷表示，現場特別邀請「台灣好威調酒大賽」冠軍林昱安，以霧峰地酒「初霧・吟釀」為靈感，現場調製限定特調《霧裡看花》和《醺霧》，搭配光影秀與遊園券，讓夜晚氣氛在微醺中延續。現場還集結超過40家特色攤位，從在地農特產、文創品牌、美食餐車到永續拾光跳蚤市集，展現霧峰結合農業、美食、文化的城市魅力。

    參山處強調，音樂是文化的橋梁，也是連結土地與人的力量。透過「阿罩霧草地音樂會」，期盼以音樂為媒介，讓民眾在享受音樂與美食的同時，也更認識921地震教育園區、光復新村、亞洲大學美術館、菇類博物館等在地特色景點。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    參山處舉辦「霧峰草地音樂會」行銷霧峰。（記者陳建志攝）

    參山處舉辦「霧峰草地音樂會」行銷霧峰。（記者陳建志攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播